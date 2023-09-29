Силовики почали масово вилучати під час обшуків у підприємців гроші і телефони замість документів, – ЗМІ

Під час обшуків у підприємців правоохоронці дедалі частіше вилучають виявлені за місцем їх проведення кошти та особисті телефони, хоча у судових постановах про надання дозволу на обшук йдеться про вилучення документів.

Про це пише видання Наші гроші.

Зокрема, у серпні цього року Нацполіції Голосіївського району Києва за участі співробітників СБУ провели обшуки у підприємця Віктора Москвиченка. Підставою у судовій ухвалі було вказано необхідність вилучення документів, хоча їх копії правоохоронці вже отримали раніше, стверджує сам Москвиченко.

"Документи шукали навіть у коробочках від пальчикових лампочок, які вставляються у підсвічування на кухні. При цьому – ось усі документи, будь ласка, приїжджайте до нас в офіс, ми їх надамо, ніхто з цього таємниці не робить, і у вас всі ці документи вже є. Але, мабуть, мета обшуку – це гроші… Такого не буває, щоб силовики вийшли з хати з порожніми руками. Вони мають щось забрати", – розповідав сам Московченко.

Однак після п’ятигодинного обшуку у нього вдома ані документів, ні грошей не знайшли, тому у бізнесмена вилучили особистий телефон, хоча у судовій ухвалі йшлося саме про документи.

"Сьогодні в Україні найбільш вигідний бізнес – це "торгівля" мобільними телефонами. Я знаю підприємства, у яких більше десятка телефонів різні силові структури вилучили. Потім люди роками не можуть їх повернути", – пояснює Московченко.

Обшуки у цій же справі відбулися ще у двох директорок підприємств, а також у директора фірми "Адвансед Медтехнолоджи", яка купувала товари у компаній Московченка. У нього вдома вилучили близько 100 тисяч євро.

Крім того, в офісі компанії самого Московченко правоохоронці вилучили 1,9 млн грн. При цьому рішення суду про арешт цих коштів силовики змогли отримати лише через 1,5 місяця замість встановленого законом терміну дві доби. Через це адвокати не могли навіть подати до суду клопотання про повернення речей і коштів.

Всі вказані обшуки відбулися у справі про закупівлю Державним агентством інфраструктурних проєктів ще у 2020 році пів тисячі медичних комплектів для рятувальників ДСНС. Справу відкрила поліція Голосіївського району Києва.

Тоді для рятувальників закупили такі комплекти по 199 тис. грн за штуку у ТОВ "Фармєдіс", власником якого є мешканці Чергінова Дмитро та Ігор Пчелінцеви. Найдорожчою частиною медичного комплекту стали дефібрилятори Corpuls AED виробництва німецької GS Elektromedizinische по 167 тис. грн за штуку.

Ці дефібрилятори фірма-переможець тендеру купила у ТОВ "Адвансед Медтехнолоджи", яка вже придбала медичну техніку у компаній Московченка, які імпортували прилади і є дистриб'юторами німецького виробника.

Слідчі вважають, що постачальник "Укрінфрапроєкту" завищив ціну на них на державному тендері, але у судовому реєстрі немає жодної про дії слідства щодо чиновників, які її купували, ані щодо переможця тендеру. Однак відкриття таких справ дозволяє правоохоронцям проводити обшуки у підприємства-імпортера, яке не пов'язане із фірмою, що перемогла на тендері.

За оцінкою "Наших грошей", такі випадки можуть свідчити про тиск силовиків на бізнес.

"13 годин обшуків у підприємства, яке жодним чином не пов’язана з переможцем тендеру через три роки після проведення тендеру – це звісно не про пошуки фактів, це про збільшення списку підприємців, які змушені випрошувати назад свої гроші-мобільні телефони і домовлятись, аби таких обшуків було поменше", – зазначає видання.