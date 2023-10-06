Обшуки у єдиного в Україні виробника тепловізорів: у "Слузі народу" схвильовані діями НАБУ

НАБУ озвучило свою версію подій

Детективи Національного бюро антикорупційного бюро 5 жовтня провели обшуки в офісах єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Занепокоєння у зв'язку з обшуками вже висловили у керівництві фракції "Слуга Народу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що дуже занепокоєний ситуацією з обшуками НАБУ у компанії Archer.

"Таких компаній в країні дуже мало і вони роблять вкрай важливу роботу — ми маємо їх захищати за будь-яких обставин. Ініціюю закрите заслуховування цього питання на комітеті", — заявив він.

У то й же час, як повідомили у НАБУ, обшуки були проведені в приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення.

За даними Бюро, наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%).

"Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією рф. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій", — сказано у повідомленні.

За даними Бюро, закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.

Водночас у НАБУ зазначили, що перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку.

"Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп’ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов’язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено 2 особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку. Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось", — заявили в Бюро.

Також зазначається, що під час обшуку було виявлено сейф. В НАБУ підкреслили, що оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу.

Cейф в офісі Archer

"Наразі розслідування триває, встановлюються, включно з використанням засобів міжнародного співробітництва та фінансової розвідки, всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони України. Розголошення інших відомостей може зашкодити досудовому розслідуванню", — сказано у повідомленні.

Своєю чергою керівник Archer Олександр Яременко повідомив, що обшуки відбувались в офісах та в будинках співробітників, в ході яких було вилучено телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів.

За його словами, наразі компанія тимчасово не може займатись ремонтом, обслуговуванням або "прошивкою" приладів Archer.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", під час обшуків у підприємців правоохоронці дедалі частіше вилучають виявлені за місцем їх проведення кошти та особисті телефони, хоча у судових постановах про надання дозволу на обшук йдеться про вилучення документів.