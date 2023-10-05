НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Наразі робота компанії призупинена. Керівництво компанії повідомляє, що їх здивувало, що під час обшуку робилися копії конструкторських креслень і документації, а також програмного забезпечення. Компанія просить повернути обладнання для відновлення роботи.

Про це повідомив керівник Archer Олександр Яременко, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що наразі компанія не може допомогти користувачам з ремонтом, обслуговуванням або з "прошивкою" приладів Archer.

"Вчора до нас завітало НАБУ. Провели обшуки в офісах та в будинках співробітників, вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Це мій перший обшук з 1992 року, коли я став керівником компанії. Все пройшло більш-менш порядно. Ми добровільно передали техніку, всі паролі і документи", — пояснив Яременко.

"Але що викликало здивування…

По-перше, сама Ухвала суду, з якою прийшли слідчі, містить 90% брехні! Суд виносив рішення, не перевіривши інформацію.

По-друге. Чомусь копіюються конструкторські креслення і документація, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави… Дуже сподіваюсь, що ця документація не потрапить закордон до наших конкурентів.

По-третє, навіщо було лякати нашу маленьку секретчицю і на її очах півтори години "ґвалтувати" пустий сейф, ключі від якого були у начальника охорони, з яким не було зв’язку через вилучений телефон.

Четверте. Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. Не розуміють до кого прийшли і що взагалі ми виробляємо.

П’яте. Чомусь перші слова пані детектива в моєму домі після слів "Здрастє" була улюблена фраза пана Тімонькіна з ATN: "Це ж Ви завозили матриці FLIR без ліцензії". Недосвідчена слідча не знає, що 10 років тому, коли ми співпрацювали з компанією FLIR, не можливо було не те що завезти ці матриці, але й просто купити їх без отримання ліцензії Госдепартаменту США. Дуже сподіваюсь, що детектив – не знайома пана Тімонькіна, якому наш Archer як кістка в горлі.

Що взагалі викликало обурення – це неодноразові вислови пані детектива, що ми не можемо нічого виготовляти і, що ми є "прокладкою" Міністерства оборони України. Молода слідча навіть не поцікавилась, що ця "прокладка" Archer з 2014 року і до сьогодні виконала загалом 71 контракт для оборонного сектору, зокрема 8 з яких – з Міністерством оборони України, і продовжує виконувати нові контракти 2023 року з силовими структурами України (Національна гвардія України, Національна поліція України, Служба безпеки України та ін.).

Компанія Archer ніколи не була і не буде нікому "прокладкою". Ми – за вільну квітучу Україну. Ми проти корупції.

Шановне НАБУ! Будь ласка, виконуйте свою роботу, але не заважайте працювати нам. Ми кожну хвилину знаходимося на зв’язку з військовими. Для нас зараз кожен день на рахунку, адже йде війна, хлопці потребують нашої допомоги! Копіюйте все, що Вам треба, але терміново повертайте обладнання.

Просимо поважати нашу роботу, наш Archer, який щодня рятує тисячі життів і, на який я поклав своє життя і своє здоров’я!" — заявив Яременко.

"Некомпетентні та непрофесійні дії НАБУ. Ви там, деякі шановні детективи, трохи перегрілися у кабінетах, не витрачаєте час на ознайомлення з справами, по яких працюєте, і замість боротьби з корупцією у владі вигадуєте справу проти єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів. Просто соромно за такі непрофесійні дії. А дівчину детектива направили, мабуть, щоб їй не дорікнули, навіщо ти витрачаєш кошти платників податків та час виробників під час війни? Все, галочку поставили собі у звітність, задоволені? З таким підходом кар’єру можна зробити, завжди візьмуть у ДБР чи БЕБ на вищу посаду, "тряхнуть комерсів" там теж дуже люблять", - прокоментував дану ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.