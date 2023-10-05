НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. В настоящее время работа компании приостановлена. Руководство компании сообщает, что их удивило, что во время обыска производились копии конструкторских чертежей и документации, а также программного обеспечения. Компания просит вернуть оборудование для возобновления работы.

Об этом сообщил руководитель Archer Александр Яременко, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что в настоящее время компания не может помочь пользователям с ремонтом, обслуживанием или с "прошивкой" приборов Archer.

"Вчера нас посетило НАБУ. Провели обыски в офисах и в домах сотрудников, изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов. Это мой первый обыск с 1992 года, когда я стал руководителем компании. Все прошло более-менее порядочно. Мы добровольно передали технику, все пароли и документы", — объяснил Яременко.

"Но что вызвало удивление…

Во-первых, само Постановление суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи! Суд выносил решение, не проверив информацию.

Во-вторых. Почему копируются конструкторские чертежи и документация, программные продукты, которые являются интеллектуальной собственностью компании и государства… Очень надеюсь, что эта документация не попадет за границу нашим конкурентам.

В-третьих, зачем было пугать нашу маленькую секретчицу и на ее глазах полтора часа "насиловать" пустой сейф, ключи от которого были у начальника охраны, с которым не было связи из-за удаленного телефона.

Четвертый. Следователи не подготовлены, и не знают, что мы выполнили все государственные контракты, не смотря на все преграды и сложности. Не понимают, к кому пришли и что вообще мы производим.

Пятый. Почему-то первые слова госпожи детектива в моем доме после слов "Здрасте" была любимая фраза господина Тимонкина из ATN: "Это же Вы завозили матрицы FLIR без лицензии". Неопытный следователь не знает, что 10 лет назад, когда мы сотрудничали с компанией FLIR, невозможно было не только завезти эти матрицы, но и просто купить их без получения лицензии Госдепартамента США. Очень надеюсь, что детектив – не знакомая господина Тимонкина, которому наш Archer как кость в горле.

Что вообще вызвало возмущение – это неоднократные высказывания госпожи детектива, что мы не можем ничего производить и что мы являемся "прокладкой" Министерства обороны Украины. Молодой следователь даже не поинтересовался, что эта "прокладка" Archer с 2014 года и по сей день выполнила в общей сложности 71 контракт для оборонного сектора, в том числе 8 из которых – с Министерством обороны Украины, и продолжает выполнять новые контракты 2023 года с силовыми структурами Украины (Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины и др.).

Компания Archer никогда не была и не будет никому "прокладкой". Мы – за свободную цветущую Украину. Мы против коррупции.

Уважаемое НАБУ! Пожалуйста, выполняйте свою работу, но не мешайте нам работать. Мы каждую минуту находимся на связи с военными. Для нас сейчас каждый день на счету, ведь идет война, ребята нуждаются в нашей помощи! Копируйте все, что вам нужно, но срочно возвращайте оборудование.

Просим уважать нашу работу, наш Archer, ежедневно спасающий тысячи жизней и на который я положил свою жизнь и свое здоровье!" — заявил Яременко.

"Некомпетентные и непрофессиональные действия НАБУ. Вы там, некоторые уважаемые детективы, немного перегрелись в кабинетах, не тратите время на ознакомление с делами, по которым работаете, и вместо борьбы с коррупцией во власти придумываете дело против единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов. Просто стыдно за такие непрофессиональные действия. А девушку детектива направили, видимо, чтобы ей не упрекнули, зачем ты тратишь средства налогоплательщиков и время производителей во время войны? Все, галочку поставили себе в отчетность, удовлетворены? С таким подходом карьеру можно сделать, всегда возьмут в ГБР или БЭБ на высшую должность, "тряхнут коммерсов" там тоже очень любят", — прокомментировал данную ситуацию главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.