Справа ексглави Верховного суду Князєва: НАБУ виступило із заявою

Всеволода Князєва звинуватили у змові у справі Жеваго

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи за підозрою екссудді Верховного суду Всеволода Князєва. Його звинуватили у отриманні хабара у розмірі 2,7 млн. доларів від олігарха Костянтина Жеваго.

Детективам бюро доручили відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Така інформація з’явилась на сайті НАБУ.

"3 жовтня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови Верховного суду, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Дії особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.", – інформує САП.

У чому справа?

За даними САП, у 2002 році український олігарх Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду із позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів. Вони вимагали повернути акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні позовних вимог.

У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Слідство встановило, що на початку березня 2023 року Жеваго вступив у змову з адвокатом Горецьким, який мав зв’язок із суддями Верховного суду, з метою не допустити втрату акцій. У результаті Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Виявилось, що хабар передавали двома траншами. 15 травня 2023 р. під час отримання другої частини грошей у розмірі 450 тис. дол. Князєва та адвоката було викрито "на гарячому".

Раніше "Телеграф" писав про те, на яку реакцію очікують від Заходу у гучній справі Князєва в Офісі президента України.