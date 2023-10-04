Дело экс-главы Верховного суда Князева: НАБУ выступило с заявлением

Всеволода Князева обвинили в сговоре по делу Жеваго

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела по подозрению экс-судьи Верховного суда Всеволода Князева. Его обвинили в получении взятки в размере 2,7 млн. долларов от олигарха Константина Жеваго.

Детективам бюро поручили открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления. Такая информация появилась на сайте НАБУ.

"3 октября 2023 прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего председателя Верховного суда, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.", – информирует САП.

В чем суть дела?

Согласно данным САП, в 2002 году украинский олигарх Константин Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг. Они потребовали вернуть акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований.

В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Следствие установило, что в начале марта 2023 года Жеваго вступил в сговор с адвокатом Горецким, имевшим связи с судьями Верховного суда, с целью не допустить потерю акций. Взятку прередавали двумя траншами. В итоге Верховный Суд в апреле 2023 принял решение в пользу бизнесмена. 15 мая 2023 г. при получении второй части денег в размере 450 тыс. дол. Князев и адвокат были разоблачены "на горячем".

Ранее "Телеграф" писал о том, какой реакции ожидают от Запада по громкому делу Князева в Офисе президента Украины.