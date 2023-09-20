В "Укренерго" нагрянули з обшуками: ЗМІ дізналися про подробиці справи

Кримінальне провадження було зареєстровано 16 вересня

Офіс Генерального прокурора 20 вересня проводить обшуки у НЕК "Укренерго". Це вже підтвердили у компанії.

За даними LIGA.net, слідчі заходи проводяться в рамках кримінального провадження №42023000000000452, зареєстрованого працівниками Міністерства внутрішніх справ 16 вересня. Повідомляється, що здійснюється вилучення договорів оператора розподілу з контрагентами, з якими компанія співпрацювала в 2019-2023 роках.

"Серед контрагентів перераховуються компанії ТОВ "Центробуд", ТОВ "Секур Інтеграція", ТОВ "Топ Трейдінг Лайн", ТОВ "НВЦ Інбіотех", КВКП "Союз", ТОВ "Енерго Країна", ТОВ "Хорос", МПП Фірма "Інтеренергосервіс", ТОВ "Еліз", ТОВ "Контур-М", ТОВ "МГК Черкаси", ТОВ "Буд-Агро-Енерго-Груп", ТОВ "Структум" тощо. Ці компанії постачали НЕК "Укренерго" товари та послуги в 2019-2023 роках", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання зазначають, що кримінальне провадження було зареєстроване, спираючись на результати перевірки "Укренерго" Державною аудиторською службою. Звіт про цю перевірку ДАСУ було складено ще у березні 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ 5 вересня провела обшуки у кількох областях. Вони пройшли в рамках раніше відкритих кримінальних проваджень по зловживанням на відновлення енергетичної інфраструктури України.