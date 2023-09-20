В "Укрэнерго" нагрянули с обысками: СМИ узнали подробности дела

Уголовное производство было зарегистрировано 16 сентября

Офис Генерального прокурора 20 сентября проводит обыски в НЭК "Укрэнерго". Это уже подтвердили в компании.

По данным LIGA.net, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства №42023000000000452, зарегистрированного работниками Министерства внутренних дел 16 сентября. Сообщается, что производится выемка договоров оператора распределения с контрагентами, с которыми компания сотрудничала в 2019-2023 годах.

"Среди контрагентов: ООО "Центрострой", ООО "Секур Интеграция", ООО "Топ Трейдинг Лайн", ООО "НПЦ Инбиотех", КПКП "Союз", ООО "Энерго Страна", ООО "Хорос", МЧП Фирма "Интерэнергосервис", ООО "Элиз", ООО "Контур-М", ООО МГК "Черкассы", ООО "Буд-Агро-Энерго-Групп", ООО "Структум" и т.д", — говорится в материале.

Источники издания отмечают, что уголовное производство было зарегистрировано, опираясь на результаты проверки "Укрэнерго" Государственной аудиторской службой. Отчет об этой проверке ГАСУ был составлен еще в марте 2023 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ 5 сентября провела обыски в нескольких областях. Они прошли в рамках ранее открытых уголовных производств по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.