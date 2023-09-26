Назначенный "Укрнефтью" вторым директором "Укрнефтебурения" Юрий Марковцев получил подозрение от НАБУ

Топ-менеджер подозревается в растрате с сообщниками более 1,3 млрд грн оборонного завода

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении четырем бывшим генеральным директорам государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", входящему в состав государственного концерна "Укроборонпром", и еще одному директора частной компании-нерезидента. Фигурантов подозревают в завладении 1,32 млрд грн средств завода, сообщила сегодня пресс-служба НАБУ.

Как стало известно, одним из пяти фигурантов по делу — Юрий Марковцев, которого Укрнафта назначила вторым директором Укрнефтебурения. Ранее он занимал должность генерального директора "Зари-"Машпроекта".

По предварительным данным, у Марковцева во время обыска правоохранители изъяли телефон, на котором обнаружена кулуарная переписка, в том числе с работниками завода. Кроме того, следователи изъяли ноутбук топ-менеджера и документацию. Изъятая техника уже стала вещественным доказательством по этому делу и арестована.

26 сентября 2023 года НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили экс-руководителям государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" — "Машпроект" и директору частной компании-нерезидента о подозрении в завладении в составе организованной группы 62 млн дол. США (1,32 млрд грн по курсу НБУ на момент совершения преступления)», — говорится в сообщении НАБУ.

По версии следствия, руководство завода "Заря"-"Машпроект", экспортировавшее продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия. Для этого с компанией-нерезидентом схемники заключили ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции ГП по заключению с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.

В результате в течение 2013-2018 гг. на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн долларов как оплату за притворные агентские услуги. Задача госпредприятию ущерба на эту сумму подтверждается выводом судебной экономической экспертизы.

Предварительно стало известно, что по делу фигурирует оффшорная компания Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited.

Также стало известно, что кроме Марковцева завод "Заря"-"Машпроект" возглавляли во время завладения средствами Александр Похилко, Юрий Султанский и Константин Картошкин.

Как известно, Кабмин своим распоряжением №454-р от 23 мая 2023 г. согласился с предложением АРМА и Минобороны по передаче активов "Укрнефтебурения" в управление ПАО "Укрнефть".

29 июня АМКУ также разрешил передачу корпоративных прав ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" в управление "Укрнафты". В июле-2023 были подписаны акты приемки-передачи прав и активов между АРМА и ПАО "Укрнафта" и произошла смена топ-менеджеров "Укрнефтебурения" — Олега Мальчика назначен руководителем, а Юрий Марковцев получил должность второго директора ЧАО.

Подозрение Марковцеву вручено утром 26 сентября детективами в его служебном кабинете в офисе "Укрнефтебурения".