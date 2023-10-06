Гладковському та Букіну повідомили про підозру: завдали шкоди країні в десяток млн гривень

Для сина колишнього заступника секретаря РНБО це вже друга підозра

НАБУ та САП 6 жовтня повідомили про підозру сину колишнього заступника секретаря РНБО України Ігорю Гладковському та колишньому директору ДК "Укрспецекспорт" Павлу Букіну. Їх підозрюють у завданні шкоди державі на 13 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ. За даними відомства, обидва підозрювані перебувають за кордоном.

Проти Гладковського та Букіна порушили справу за ч. 2 ст. 364 КК України (організація та вчинення зловживання службовим становищем). Слідчі з’ясували, що Павло Букін зловжив службовим становищем та уклав договір із компанією, яку контролював Ігор Гладковський, на закупівлю бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів). Примітно, що ціни на обладнання було завищено приблизно у 7 разів (близько 450 тисяч доларів).

Коли договір було профінансовано, гроші, отримані внаслідок завищення цін, співучасники схеми привласнили собі. Зокрема Ігор Гладковський отримав близько 170 тисяч доларів. Також правоохоронці з’ясували, що Павло Букін намагався приховати свою участь у незаконній схемі та радив залучати компанії із конкретних іноземних юрисдикцій, аби ускладнити розкриття злочину в Україні.

Слідчі НАБУ та прокурори САП зробили запити до іноземних організацій щодо міжнародної правової допомоги від колег до ОАЕ та Китаю. Таким чином їм вдалося дізнатися реальну вартість поставлених товарів та встановити роль іноземних компаній та їх посадових осіб у злочині.

Через те, що Гладковський та Букін ховаються за межами України, про підозру їм повідомили заочно, згідно зі ст. 135 КПК України. Також у НАБУ зазначили, що Ігор Гладковський фігурує ще в одній кримінальній справі – отримав хабар у розмірі 950 тисяч гривень за вплив на ухвалення рішення керівником ДК "Укрспецекспорт". Ця справа слухається у суді.

Антон Геращенко розповів, що про корупцію в Укроборонпромі стало відомо ще у 2019 році після журналістського розслідування. Йшлося саме про постачання висотомірів для літаків за завищеними цінами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що єдиний в Україні виробник тепловізорів пройшов обшуки НАБУ. У "Слузі народу" висловили стурбованість із цього приводу.