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"Встретимся в апелляции": суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам хищения в ОПК

"Встретимся в апелляции": суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам хищения в ОПК
Обновлено 04:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com
Подольский райсуд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам хищения в оборонном комплексе Украины. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса.

Как отмечается, он подчеркнул, что речь идет только о суде первой инстанции, поэтому это решение будет обжаловано.

"Ждем полный текст решения, юристы изучают документы. Ну и встретимся в апелляции", — отметил Бигус.

Ранее Руслан Волынец, адвокат Игоря Гладковского, обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Гладковского к схемам хищений в оборонном комплексе.

В феврале 2019 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование, касающееся хищений в оборонном комплексе объемом не менее 250 млн грн.

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Журналисты утверждали, будто к этим схемам причастен Игорь Гладковский - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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Все по теме:

Суд, Денис Бигус, Игорь Гладковский.

Автор:

Телеграф
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