Гладковскому сообщили об изменении подозрения: сумма нанесенного ущерба выросла на 7 млн

Новости Украины:Бывшему заместителю секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили об изменении подозрения.

В деле против бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского о злоупотреблениях при закупках грузовиков в рамках оборонного заказа экспертиза установила более 17,44 млн грн убытков.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено об изменении подозрения Гладковскому по делу о злоупотреблениях при выполнении оборонного заказа в 2017 году - увеличена сумма инкриминируемых убытков до более 17,44 млн грн.

18 октября 2020 года бывшему должностному уже было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат бывшему высокопоставленному лицу и его близким родственникам.

Сообщалось, что в результате этих действий государственным интересам был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн грн.

Однако проведенная экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба составляет более 17,44 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн. В октябре в отношении Гладковского был внесен залог, он вышел из СИЗО.

30 апреля во делу о злоупотреблениях при закупке грузовиков было сообщено о подозрении бывшим замминистра обороны и директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны.

Следствием установлено, что экс-заместитель министра обороны и директор этого департамента в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с должностным лицом СНБО.