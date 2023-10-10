Обыски у мэра Мукачево: появились заявление НАБУ и оправдания чиновника

Мэр надеется на объективное расследование

В НАБУ прокомментировали обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, а сам чиновник решил объяснится по этому поводу. Какую либо свою вину он отрицает.

В пресс-службе НАБУ официально подтвердили, что информация в СМИ по поводу обысков является достоверной. Там уточнили, что они проводятся в рамках уголовного производства по продаже местными должностными лицами земельного участка по заниженной стоимости.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", — говорится в сообщении.

В это же время на странице Балоги в Facebook появился пост по этому поводу. В нем он говорит, что уголовное производство в рамках которого происходят следственные действия касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", арендуемого ими в городе с 2003 года. По его словам, все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году "в соответствии с действующим законодательством". В связи с этим он выразил надежду, что следователи подойдут к выяснению всех обстоятельств дела максимально объективно и подтвердят его вышесказанные слова.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", со ссылкой на собственные источники, обыски по этому делу прошли не только у Балоги. Поводом для них стала, возможно, существенно заниженная стоимость стадиона Авангард. Более подробно об этом вы можете прочитать, перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Ранее мы писали о том, что мэра Сум, попавшегося на взятке, отстранили от должности.