Мэр Сум, подозреваемый в коррупции, вышел под залог: озвучена сумма

Кто именно внес залог за Лысенко не сообщается.

Мэр Сум Александр Лысенко, которого поймали на огромной взятке и заключили под стражу, вышел под залог. Сумма немаленькая.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на информацию от ВАКС. За него внесли залог размером 3 миллиона гривен. Теперь на него возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Кто именно внес залог за Лысенко не сообщается.

Напомним, что чиновник вместе с директором Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета попались на получении транша размеров в 1,4 миллиона гривен, а общая сумма взятки составила 2 130 000 гривен. По данным следствия, они "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

В среду, 4 октября, принял решение о содержании Лысенко под стражей до 2 декабря с альтернативой внесения залога. Сам мэр заявляет, что взятку не получал. Сейчас им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что бывшему руководителю Днепропетровского областного ТЦК объявили о подозрении в незаконном обогащении во время военного положения