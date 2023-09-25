Скупал машины и квартиры во время войны: бывшему военкому из Днепра вручили подозрение

Прокуроры не называют его подозреваемого, однако скорее всего речь идет об Анатолии Пикало

Бывшему руководителю Днепропетровского областного ТЦК объявили о подозрении в незаконном обогащении во время военного положения.

Как говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, следствие установило, что у военкома и его семьи было обнаружено имущество, стоимость которого существенно превышает их законные доходы.

В частности, было установлено, что за полтора года полномасштабного вторжения у мужчины "откуда-то" появилось 8,8 миллиона гривен.

В настоящее время экс-чиновнику было объявлено о подозрении по ч.1 статьи 368-5 (приобретение должностным лицом активов, которые более чем на 6,5 тысячи необлагаемых минимумов превышают его законные доходы). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет лишения свободы.

Экс-военкому вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, днепровский военком за время вторжения успел оформить на своего отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра. Кроме того он зарегистрировал на одного из членов семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 квадратных метров.