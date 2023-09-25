Скуповував машини та квартири під час війни: колишньому військовому з Дніпра вручили підозру

Прокурори не називають його підозрюваного, проте швидше за все йдеться про Анатолія Пікала

Колишньому керівнику Дніпропетровського обласного ТЦК оголосили про підозру у незаконному збагаченні під час воєнного стану.

Як йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, слідство встановило, що у військкома та його сім’ї було виявлено майно, вартість якого суттєво перевищує їхні законні доходи.

Зокрема було встановлено, що за півтора року повномасштабного вторгнення у чоловіка "звідкись" з’явилося 8,8 мільйона гривень.

Наразі ексчиновнику було оголошено про підозру за ч.1 статті 368-5 (придбання посадовцем активів, які більш ніж на 6,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів перевищують його законні доходи). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.

Ексвійськкому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування продовжується.

Як повідомлялося раніше, дніпровський військком за час вторгнення встиг оформити на свого батька кілька автомобілів та дві квартири на території Дніпра. Крім того, він зареєстрував на одного з членів сім’ї підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів.