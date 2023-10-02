СБУ задержала мэра Сум на миллионной взятке: подробности

Сообщается, что чиновник попался во время получения транша почти в полтора миллиона гривен

Сотрудники СБУ вместе с детективами НАБУ задержали во время получения взятки мэра Сумм Александра Лисенко, а вместе с ним и директора одного из департаментов городского совета.

Как проинформировала пресс-служба НАБУ, чиновники попались на получении транша размеров в 1,4 миллиона гривен, а общая сумма взятки составила 2 130 000 гривен.

Предварительно их поступок классифицирован по п.4 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере), санкция статьи предусматривает наказание в виде от 5 до 10 лет лишения свободы.

Тем временем в СБУ дали немного больше информации. Там сообщили, что вместе с мэром на взятке попался глава департамента инфраструктуры городского совета, и хоть спецслужба имен не называет, но на сайте городской администрации говорится, что эту должность занимает Александр Журба.

"Задокументировано, что они "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, бывшему руководителю Днепропетровского областного ТЦК объявили о подозрении в незаконном обогащении во время военного положения. За время российского вторжения он смог обогатиться на 8,8 миллиона гривен.