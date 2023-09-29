Съесть взятку, выбросить за забор и слить в унитаз. ТОП-5 забавных попыток украинских чиновников "замести следы"

Некоторые украинские чиновники войдут в историю благодаря своей алчности и изобретательности

На Львовщине чиновница из Медико-социальной экспертной комиссии пыталась избавиться от взятки во время задержания, съев ее. Женщине удалось уничтожить всего 100 долларов из 3500, что не сильно ей помогло, а средства изъяли. Чиновница требовала у военнослужащего взятку за оформление его отцу инвалидности второй группы, что давало бойцу возможность завершить службу.

Засунуть доллары в рот — это лишь один из многих забавных способов, которым прибегали чиновники во время того, как их поймали с поличным. Телеграф вспоминает самые забавные из них, и напоминает, что избежать вечной славы чиновника с долларами в банке или во рту можно, если не соглашаться на коррупцию.

Выбросить за забор

Народная депутат из "Слуги народа" Людмила Марченко помогала мужчинам выезжать за границу за денежное вознаграждение в 5300 долларов, организовав схему с помощницей. При получении второй части взятки в размере 2800 долларов Марченко и ее помощницу задержали. Когда правоохранители пришли к народному депутату домой, она пыталась избавиться от взятки, выбросив ее за забор.

Сначала она взяла деньги на столе, побежала в люк, потом выбросила купюры за забор. Там ее и задержали на "горячем", ведь правоохранители продумали операцию вперед и караулили вокруг дома. Видео обнародовало НАБУ:

Прятал взятку в спальном мешке

В Одессе адвокат прятал взятку в 2000 долларов в спальном мешке в офисе. По данным правоохранителей, адвокат — депутат Херсонского районного совета — обещал гражданам за определенное вознаграждение повлиять на судей районного суда при вынесении ими решения по административным делам.

В этом конкретном случае он требовал деньги у военнослужащего, но тот написал заявление в полку. Мужчину задержали "на горячем" при получении средств. Ему объявили о подозрении по трем статьям: ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369.

Взятка из спального мешка

Смыл в канализацию

В Киеве заместитель начальника одного из отделов управления Государственной фискальной службы Украины решил, что деньги не пахнут и пытался выбросить меченые купюры в канализацию. Это произошло еще в 2016 году, он потребовал 39 тысяч гривен у директора одного из предприятий за выдачу лицензии на производство и реализацию алкоголя.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в его кабинете после получения всей суммы взятки. Но тот пошел на нестандартный шаг, смыв купюры в канализацию, откуда их доставали коммунальщики.

Взятка в канализации

Спрятал деньги в яме с нечистотами

Исполняющий обязанности председателя Барышевского районного суда Киевской области Александр Лысюк прятал взятку в выгребной яме, передает "Судебный репортер". Юрист передал ему взятку в 2 500 долларов во дворе суда, тот положил их во внутренний карман пиджака. А после этого Лысюк пошел ко внутреннему двору, оглянулся по сторонам, достал деньги из кармана и, присев, положил их на деревянную доску, которая накрывала выгребную яму, а сверху положил черный накрытие. Затем встал и вернулся в помещение суда.

Незадолго после этого Лысюка задержали и во время личного обыска не нашли переданных денег. Правоохранители начали искать взятку в здании суда и во дворе. Сотрудник СБУ нашел тайник – поднял накрытие погребной ямы, увидел деньги и позвал детективов НАБУ и понятых.

Банки Чауса

Скандальный экс-судья Днепровского райсуда Николай Чаус является отцом традиции хранить взятки в оригинальных местах. Он стал известен в 2016 году благодаря тому, что держал 150 тысяч долларов в стеклянных трехлитровых банках, бережно закопанных во дворе.

Еще смешнее было во время судебных заседаний, ведь банки были использованы в качестве вещественного доказательства и представлялись в Высшем антикоррупционном суде. Первой исследовалась банка из-под яблочного сока, изъятая из багажника автомобиля Toyota Prado, которым пользовался Чаус. На момент обнаружения банка 1,85 литра была заполнена наличными деньгами — всего на 70 тысяч долларов. Другая двухлитровая банка с обычной белой крышкой была изъята у земельного участка будущей дачи Чауса. Банка в пакете была спрятана у забора в земле и прикрыта несколькими кирпичами. Внутри банки было 80 тысяч долларов.

Банки Чауса видели десятки тысяч долларов и были представлены в Верховном суде

Председательствующий судья Евгений Крук брал каждый пакет и проверял герметичность. Далее судья раскрывал пакет, вынимал доказательства и демонстрировал собравшимся, а также предлагал защите ознакомиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пьяный водитель на Тернопольщине эпически пытался дать взятку полиции — мужчина вбрасывал деньги в приоткрытое окно автомобиля. Сначала бросил в салон 100 долларов, когда это не подействовало, решил бросить еще 3000 гривен.