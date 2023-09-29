З'їсти хабар, викинути за паркан та злити в унітаз. ТОП-5 кумедних спроб українських чиновників "замести сліди"

Деякі українські чиновники увійдуть в історію завдяки своїй жадібності і винахідливості

На Львівщині чиновниця з Медико-соціальної експертної комісії намагалася позбутися хабаря під час затримання, з'ївши його. Жінці вдалося знищити лише 100 доларів із 3500, що не сильно їй допомогло, а кошти вилучили. Чиновниця вимагала у військовослужбовця хабар за оформлення його батькові інвалідності другої групи, що давало бійцю можливість завершити службу.

Запхати долари до рота — це лише один із багатьох кумедних способів, до яких вдавалися чиновники під час того, як їх спіймали на гарячому. "Телеграф" згадує найкумедніші з них, та нагадує, що уникнути вічної слави чиновника з доларами у банці чи у роті можна, якщо не погоджуватися на корупцію.

Викинути за паркан

Народна депутатка зі "Слуги народу" Людмила Марченко допомагала чоловікам виїжджати за кордон за грошову винагороду у 5300 доларів, організувавши схему з помічницею. Під час отримання другої частини хабаря у розмірі 2800 доларів Марченко та її помічницю затримали. Коли правоохоронці прийшли до народного депутата додому, вона намагалася позбутися хабаря, викинувши його за паркан.

Спочатку вона взяла гроші на столі, побігла до люку, потім викинула купюри за паркан. Там її і затримали на "гарячому", адже правоохоронці продумали операцію наперед і чатували навколо будинку. Відео оприлюднило НАБУ:

Ховав хабар у спальному мішку

В Одесі адвокат ховав хабар у 2000 доларів у спальному мішку в офісі. За даними правоохоронців, адвокат — депутат Херсонської районної ради — обіцяв громадянам за певну винагороду вплинути на суддів районного суду під час винесення ними рішення в адміністративних справах.

У цьому конкретному випадку він вимагав гроші у військовослужбовця, але той написав заяву до поліці. Чоловіка затримали "на гарячому" при отриманні коштів. Йому оголосили про підозру за трьома статтями: ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369.

Хабар зі спального мішка

Змив у каналізацію

У Києві заступника начальника одного з відділів управління Державної фіскальної служби України вирішив, що гроші не пахнуть і намагався викинути мічені купюри у каналізацію. Це сталося ще у 2016 році, він вимагав 39 тисяч гривень у директора одного з підприємств за видачу ліцензії на виробництво та реалізацію алкоголю.

Співробітники СБУ затримали посадовця у його кабінеті після отримання усієї суми хабаря. Але той пішов на нестандартний крок, змивши купюри в каналізацію, звідки їх діставали комунальники.

Хабар у каналізації

Сховав гроші у ямі з нечистотами

Виконувач обовʼязків голови Баришівського районного суду Київської області Олександр Лисюк ховав хабар у вигрібній ямі, передає "Судовий репортер" Юрист передав йому хабар у 2 500 доларів на подвірʼї суду, той поклав їх у внутрішню кишеню піджака. А після цього Лисюк пішов до внутрішнього двору, озирнувся по сторонам, дістав гроші з кишені та, присівши, поклав їх на деревʼяну дошку, яка накривала вигрібну яму, а зверху поклав накриття чорного кольору. Потім встав та повернувся у приміщення суду.

Незадовго після цього Лисюка затримали і під час особистого обшуку не знайшли переданих грошей. Правоохоронці почали шукати хабар у будівлі суду і на подвірʼї. Працівник СБУ знайшов схованку – підняв накриття погрібної ями, побачив гроші та покликав детективів НАБУ і понятих.

Банки Чауса

Скандальний екссуддя Дніпровського райсуду Микола Чаус є батьком традиції зберігати хабар в оригінальних місцях. Він став відомим у 2016 році завдяки тому, що тримав 150 тисяч доларів у скляних трилітрових банках, які були дбайливо закопані у дворі.

Ще смішніше було під час судових засідань, адже банки були використані як речовий доказ і представлялися у Вищому антикорупційному суді. Першою досліджувалась банка з-під яблучного соку, вилучена з багажника авто Toyota Prado, яким користувався Чаус. На момент виявлення банка 1,85 літра була заповнена готівкою — всього на 70 тисяч доларів. Інша дволітрова банка зі звичайною білою кришкою була вилучена поблизу земельної ділянки майбутньої дачі Чауса. Банка в пакеті була захована біля паркану в землі і прикрита кількома цеглинами. Всередині банки було 80 тисяч доларів.

Банки Чауса бачили десятки тисяч доларів і були представлені у Верховному суді

Головуючий суддя Євген Крук брав кожен пакет і перевіряв герметичність. Далі суддя розкривав пакет, виймав докази і демонстрував присутнім, а також пропонував захисту ознайомитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що п'яний водій на Тернопільщині епічно намагався дати хабаря поліції — чоловік вкидав гроші у прочинене вікно автівки. Спочатку кинув до салону 100 доларів, коли це не подіяло, вирішив докинути ще 3000 гривень.