Затримана на хабарі посадовиця запхала долари до рота (фото)

Заступницю голови лікарсько-консультативної комісії затримали "на гарячому"

Поки в Україні тривають масові перевірки військово-лікарських комісій, у Львівській області викрита на хабарі посадовиця міжрайонної медико-соціальної експертної комісії спробувала в неординарний спосіб позбутися речових доказів злочину. Вона намагалася з’їсти стодоларову купюру.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

За даними ДБР, голова Самбірської МСЕК та керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів США. Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

Викрита на хабарі посадовиця

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.

Купюра, яку намагалася з'їсти посадовиця

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші – майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих. Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" повідомляли, що після перевірки ВЛК покарані будуть не лише лікарі-хабарники, а й ті, хто скористався їхніми послугами. При цьому дістати можуть і військовозобов’язані, які таким чином змогли виїхати за кордон.