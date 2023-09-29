Задержанная на взятке чиновница запихнула доллары в рот (фото)

Замглавы врачебно-консультативной комиссии задержали "на горячем"

Пока в Украине продолжаются массовые проверки военно-врачебных комиссий, во Львовской области разоблаченная на взятке чиновница межрайонной медико-социальной экспертной комиссии попыталась неординарным способом избавиться от вещественных доказательств преступления. Она пыталась съесть стодолларовую купюру.

Как сообщает Государственное бюро расследований, сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу среди должностных лиц Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволило бы завершить службу.

По данным ДБР, глава Самборской МСЭК и руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тысячи долларов США. Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместителя главы врачебно-консультативной комиссии.

Уличенная во взятке чиновница

Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру. Однако стражи порядка этому помешали, а средства изъяли. Задержаны и другие участники преступной группы.

Купюра, которую пыталась съесть чиновница

В ходе обысков по месту работы и в помещениях фигурантов изъяты документы и деньги – почти 30 тыс. долларов США, более 10,6 тыс. евро, 37 тыс. грн и 520 злотых. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений.

Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Готовятся ходатайства об избрании мер и устранении их от исполнения обязанностей. Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщали, что после проверки ВЛК наказаны будут не только врачи-взяточники, но и те, кто воспользовался их услугами. При этом получить могут и военнообязанные, которые таким образом смогли выехать за границу.