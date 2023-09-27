На Киевщине на взятке погорел судья: в кабинете нашли кое-что интересное (фото)

Часть денег чиновник успел получить еще до задержания

НАБУ совместно с САП и СБУ разоблачили судью Броварского городского районного суда Киевской области на вымогательстве и получении взятки в размере 4 тысяч долларов США. Ему было сообщено о подозрении.

Об этом в среду, 27 сентября, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины. В ведомстве не озвучивают имя судьи, но в социальной сети Х (бывш. Twitter) появилась информация о том, что речь идет о судье Броварского горрайонного суда Киевской области Владимире Сердинском.

Так, в НАБУ отметили, что по данным следствия, задержанный получил деньги от представителя одной из сторон по гражданскому делу. Взамен он намеревался получение решение в его пользу.

"Часть неправомерной выгоды на сумму 1 тыс. долларов США он получил раньше за принятие им решения о истребовании доказательств по делу. При получении второй части неправомерной выгоды на сумму 3 тыс. дол. США за принятие им в этот день решения о взыскании долга в пользу истца его разоблачили "на горячем" детективы Национального бюро", — говорится в сообщении.

Что интересно, в кабинете у задержанного заметили книгу, название которой гласит: "Апокалипсис государственности как следствие коррупции в Украине". При этом, что сам он и попался на коррупции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что львовские чиновники попались на крупной взятке. Службе безопасности Украины удалось ликвидировать коррупционную схему, которая действовала во Львовской мэрии.