Львовские чиновники погорели на взятках за разрешения на строительство, — СМИ

Служба безопасности Украины задержала сотрудника Львовского городского совета и архитектора, подозреваемых в незаконном механизме предоставления разрешительных документов, в частности речь идет о разрешениях на ведение строительства

Служба безопасности Украины задержала исполняющего обязанности руководителя одного из управлений Львовского городского совета и архитектора, связанных с коррупционной схемой, пишет "Общественное".

"Служба безопасности задокументировала и ликвидировала коррупционную схему, которая во время войны действовала во Львовском горсовете. На получении очередного транша взятки задержан исполняющий обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местная архитекторка. Коррумпированный чиновник вместе с приспешницей наладили системное противоправное проведение работ. Их удалось задокументировать и задержать "на горячем" при получении очередной взятки", — говорится в сообщении Управления СБУ Украины во Львовской области.

По данным Управления, за $1500 США чиновник Львовского горсовета гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала Львова. Был произведен обыск как в служебных помещениях управления ЛГС, так и по месту жительства посредницы, в ходе которых сотрудники СБУ выявили и изъяли в полном объеме переданные денежные средства, а также изъяли соответствующую разрешительную документацию.

Львовскому чиновнику, бравшему взятки за разрешения на ведение строительных работ, и его сообщнице сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч.5 ст. 27 (пособничество);

– ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас идет следствие для выяснения всех обстоятельств и установления и других участников этой противоправной схемы во Львове. Обоим участникам коррупционной схемы грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. Также речь идет об отстранении чиновника от должности и избрании задержанным меры пресечения, а расследование продолжается.

Напомним, депутата Одесского городского совета Михаила Карпенчука, связываемого со скандальным строительством в городе, 19 июля задержали по подозрению во взяточничестве.

Как сообщалось ранее, в конце апреля руководство департамента природных ресурсов и экологии Хмельницкой областной военной администрации разоблачили в организации коррупционной схемы. За взятку чиновники ХОВА выдавали разрешительные документы.