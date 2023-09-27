На Київщині на хабарі погорів суддя: у кабінеті знайшли дещо цікаве (фото)

Частину грошей чиновник встиг отримати ще до затримання

НАБУ спільно з САП та СБУ викрили суддю Броварського міського районного суду Київської області на вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 4 тисяч доларів США. Йому було повідомлено про підозру.

Про це у середу, 27 вересня, повідомляє Національне антикорупційне бюро України. У відомстві не озвучують ім’я судді, але у соціальній мережі Х (колишній Twitter) з’явилася інформація про те, що йдеться про суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Сердинського.

Так, у НАБУ зазначили, що за даними слідства, затриманий отримав гроші від представника однієї зі сторін у цивільній справі. Натомість він мав намір отримати рішення на його користь.

"Частину неправомірної вигоди на суму 1 тис. доларів США він отримав раніше за ухвалення ним рішення про витребування доказів у справі. При отриманні другої частини неправомірної вигоди на суму 3 тис. дол. США за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили "на гарячому" детективи Національного бюро", — йдеться у повідомленні.

Що цікаво, у кабінеті у затриманого помітили книгу, назва якої каже: "Апокаліпсис державності як наслідок корупції в Україні". При цьому сам він і попався на корупції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що львівські чиновники попалися на великому хабарі. Службі безпеки України вдалося ліквідувати корупційну схему, що діяла у Львівській мерії.