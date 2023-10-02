СБУ затримала мера Сум на мільйонному хабарі: подробиці

Повідомляється, що чиновник попався під час отримання траншу майже півтора мільйона гривень.

Співробітники СБУ разом із детективами НАБУ затримали під час отримання хабаря мера Сум Олександра Лисенка, а разом із ним і директора одного з департаментів міської ради.

Як поінформувала пресслужба НАБУ, чиновники потрапили на отримання траншу розмірів у 1,4 мільйона гривень, а загальна сума хабаря становила 2 130 000 гривень.

Попередньо їхній вчинок класифіковано за п. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди посадовцем в особливо великому розмірі), санкція статті передбачає покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі.

Тим часом у СБУ дали трохи більше інформації. Там повідомили, що разом із мером на хабарі потрапив голова департаменту інфраструктури міської ради, і хоч спецслужба імен не називає, але на сайті міської адміністрації йдеться про те, що цю посаду обіймає Олександр Журба.

"Задокументовано, що вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити – загрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, колишньому керівнику Дніпропетровського обласного ТЦК оголосили про підозру у незаконному збагаченні під час воєнного стану. За час російського вторгнення він зміг збагатитись на 8,8 мільйона гривень.