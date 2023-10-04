Суд избрал меру пресечения мэру Сум: пойманный "на горячем" чиновник говорит, что взятку не получал

Чиновник свою вину отрицает

Городского главу Сум Александра Лысенко, которого на днях поймали на огромной взятке, будут держать под стражей, однако ему все же оставили возможность выйти на свободу под залог.

Как информирует "Суспільне", Высший антикоррупционный суд в среду, 4 октября, принял решение о содержании Лысенко под стражей до 2 декабря с альтернативой внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Если Лысенко внесет залог, то он будет обязан прибывать в суд по первому требованию, не покидать город без разрешения и не общаться с депутатами горсовета. Вопрос ареста имущества городского главы будет решаться на другом заседании.

При этом журналистам он сказал, что у него не было никаких средств во время задержания, а неправомерную выгоду он не получал и не требовал.

"Мне средства не предлагали и я их не получал. Этих денег я не видел, не получал и рядом с ними не находился. С фото можно подумать, что я был рядом с машиной, где были деньги. Но это не соответствует действительности", — сказал он.

Напомним, что Лысенко и глава департамента инфраструктуры горсовета Александр Журба попались на получении транша размеров в 1,4 миллиона гривен, а общая сумма взятки составила 2 130 000 гривен. По данным следствия, они "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора.