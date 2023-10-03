Мэру Сум, пойманному на взятке, объвили подозрение: сколько ему грозит

Если вина будет доказана, то свободы мэру не видать долго

Мэру Сум Александру Лысенко, который 2 октября попался на миллионной взятке, объявили о подозрении. Согласно объявленной статье, он проходит по делу о подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ. Сообщается, что вместе с чиновником подозрение получил и директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги. Принятие предложения, обещания или получения аудитором, нотариусом, частным исполнителем, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, а также независимым посредником или арбитром при рассмотрении коллективных трудовых споров неправомерной выгоды для себя или третьего лица за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица).

По этой статье фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что чиновники попались на получении транша размеров в 1,4 миллиона гривен, а общая сумма взятки составила 2 130 000 гривен. По данным следствия, они "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса

Напомним, ранее мы писали о том, что бывшему руководителю Днепропетровского областного ТЦК объявили о подозрении в незаконном обогащении во время военного положения