Наворовал на дом во время войны: полковник ГСЧС отгрохал виллу, продавая топливо для эвакуации

Речь идет о миллионах

Не успела страна отойти от одесского военкома-миллионера, как в Запорожье арестовали имущество его "брата по роскошной жизни". Тот является полковником и во время войны построил масштабную схему воровства топлива.

По данным ГБР, начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области вместе с группой сообщников продавали горючее, выделявшееся ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

"Хищение горючего было настолько масштабным, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма ущерба государства составляет более 2,3 млн грн. Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС", — выяснили правоохранители.

Отмечается, что фигурантам сообщили о подозрении еще в прошлом году, а сейчас суд арестовал дом, авто и 5,5 млн грн полковника ГСЧС. Также арестовано более 1 млн грн его подчиненного, который по совместительству был и его сообщником. Средства будут переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Среди арестованного имущества полковника:

земельный участок площадью 1,9 га;

элитный дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв.м;

автомобиль Toyota Land Cruiser;

грузовой автомобиль ЗАЗ;

банковские счета;

автомобиль Mercedes-Benz Actros;

грузовик DAF CF;

денежные средства (В гривневом эквиваленте сумма составляет более 5,5 млн. грн).

В настоящий момент фигурант отстранен от должности и находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналисты нашли имущество "вип-украинцев" в Испании.