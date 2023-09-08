Накрав на будинок під час війни: полковник ДСНС відгрохав віллу, продаючи паливо для евакуації

Мова про мільйони

Не встигла країна відійти від одеського військкома-мільйонера, як у Запоріжжі заарештували майно його "брата по розкішному життю". Той є полковником і під час війни збудував масштабну схему крадіжки палива.

За даними ДБР, начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області разом із групою спільників продавали пальне, що виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

"Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн. Крім того, водіями для перевезення пального залучались чинні співробітники ДСНС", — з’ясували правоохоронці.

Підкреслюється, що фігурантам повідомили про підозру ще минулого року, а зараз суд заарештував будинок, авто та 5,5 млн грн полковника ДСНС. Також заарештовано понад 1 млн грн його підлеглого, який за сумісництвом був і його спільником. Кошти будуть передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Серед арештованого майна полковника:

земельна ділянка площею 1,9 га;

елітний будинок у прибережній зоні Запоріжжя площею 176 кв.м;

автомобіль Toyota Land Cruiser;

вантажний автомобіль ЗАЗ;

банківські рахунки;

автомобіль Mercedes-Benz Actros;

вантажівка DAF CF;

кошти (У гривневому еквіваленті сума становить понад 5,5 млн. грн.).

Наразі фігуранта усунено з посади і він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що журналісти знайшли майно "віп-українців" в Іспанії.