Меру Сум, упійманому на хабарі, оголосили підозру: скільки йому загрожує

Якщо вина буде доведена, то волі мерові не бачити довго

Меру Сум Олександру Лисенку, який 2 жовтня попався на мільйонному хабарі, оголосили про підозру. Згідно з оголошеною статтею, він проходить у справі про підкуп особи, яка надає публічні послуги.

Про це інформує пресслужба НАБУ. Повідомляється, що разом із чиновником підозру отримав і директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи).

За цією статтею фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що чиновники попалися на одержанні траншу в розмірі 1,4 мільйона гривень, а загальна сума хабара становила 2 130 000 гривень. За даними слідства, вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити – загрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишньому керівнику Дніпропетровського обласного ТЦК оголосили про підозру у незаконному збагаченні під час воєнного стану