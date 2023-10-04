Суд обрав запобіжний захід меру Сум: спійманий "на гарячому" чиновник каже, що хабара не отримував

Чиновник свою провину заперечує

Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого днями спіймали на величезному хабарі, триматимуть під вартою, проте йому все ж таки залишили можливість вийти на волю під заставу.

Як інформує "Суспільне", Вищий антикорупційний суд у середу, 4 жовтня, ухвалив рішення про утримання Лисенка під вартою до 2 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень.

Якщо Лисенко внесе заставу, він буде зобов’язаний прибувати до суду на першу вимогу, не залишати місто без дозволу і не спілкуватися з депутатами міськради. Питання арешту майна міського голови вирішуватиметься на іншому засіданні.

При цьому він сказав, що у нього не було жодних коштів під час затримання, а неправомірну вигоду він не отримував і не вимагав.

"Мені кошти не пропонували і я їх не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поряд з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поряд із машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності", — сказав він.

Нагадаємо, що Лисенко та голова департаменту інфраструктури міськради Олександр Журба потрапили на отримання траншу розмірів у 1,4 мільйона гривень, а загальна сума хабара становила 2 130 000 гривень. За даними слідства, вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття.