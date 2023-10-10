К мэру одного из городов нагрянули с обысками СБУ и НАБУ: фото и подробности от "Телеграфа"

Поводом для обысков стала покупка стадиона "Авангард"

Сотрудники Национального актикоррупционного бюро Украины и СБУ проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги. Это связано с коррупционной схемой продажи земли вокруг стадиона "Авангард".

Об этом в четверг, 10 октября, сообщает "Телеграфа", ссылаясь на собственные источники в Службе безопасности Украины. В это же время обыски также проводятся у главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и еще в ряде компаний.

Стоит отметить, что летом текущего года Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. Стоимость участка занизили в несколько раз. "Победила" компания, фактически принадлежащая главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюк". Стоимость земли занижена в десять раз.

Таким образом выходит, что городской совет недополучил 100 млн гривен от этой продажи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября были проведены обыски в НЭК "Укрэнерго". Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного производства.