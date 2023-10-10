До мера одного з міст нагрянули з обшуками СБУ та НАБУ: фото та подробиці від "Телеграфа"

Приводом для обшуків стала купівля стадіону "Авангард"

Співробітники Національного антикорупційного бюро України та СБУ проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги. Це пов’язано з корупційною схемою продажу землі довкола стадіону "Авангард".

Про це у четвер, 10 жовтня, повідомляє "Телеграф", посилаючись на власні джерела у Службі безпеки України. В той самий час обшуки також проводяться у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та ще у низці компаній.

Варто зазначити, що влітку цього року Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. Вартість ділянки занизили у кілька разів. "Перемогла" компанія, що фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк". Вартість землі була занижена вдесятеро.

Таким чином виходить, що Мукачівська міська рада недоотримала 100 мільйонів гривень від цього продажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 вересня було проведено обшуки в НЕК "Укренерго". Слідчі заходи проходили у рамках кримінального провадження.