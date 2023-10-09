Мэр Сум, попавшийся на взятке, отстранен от должности, но не навсегда: подробности

ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ

Мэра города Сумы Александра Лысенко, которого поймали на получении взятки, отстранили от занимаемой должности. Срок отстранения — 2 месяца.

Об этом пишет пресс-служба САП. Правоохранители информируют, что соответствующее решение было принято ВАКС, тем самым удовлетворив ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП.

Дословно: "9 октября 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы, который совместно директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000".

Напомним, что чиновник вместе с директором Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета попались на получении транша размеров в 1,4 миллиона гривен, а общая сумма взятки составила 2 130 000 гривен. По данным следствия, они "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

В среду, 4 октября, принял решение о содержании Лысенко под стражей до 2 декабря с альтернативой внесения залога. В пятницу, 6 октября, за него внесли необходимую сумму и чиновник вышел из под стражы.

Сам мэр заявляет, что взятку не получал. Сейчас им грозит до 8 лет лишения свободы.

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