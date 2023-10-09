В увольнении командующего сил Теробороны замешана коррупция? При чем тут контрабанда на 100 миллионов

Игоря Танцюру могли уволить из-за некоторых вскрывшихся неприглядных фактов

Увольнение Игоря Танцюры с поста главы командующего силами ТрО ВСУ оказалось весьма неожиданным, ведь особых претензий ему ранее не предъявляли. Между тем, скрытой причиной увольнения могла стать якобы коррупционная деятельность генерала вместе с Бюро экономической безопасности.

Такую версию на своей странице в Facebook высказал известный журналист Евгений Плинский. По его словам, суть схемы заключалась в том, что арестованное и якобы переданное БЭБ на нужды ТрО имущество потом возвращалось бизнесменам за выкуп или продавалось на "черном" рынке.

Также о наличии подобной схемы в ТрО и БЭБ в конце сентября на своем Telegram-канале "Свободный" сообщал и журналист Влад Сидоренко. В доказательство он приложил фото докладной центрального юридического управления Генштаба ВСУ в котором утверждалось, что переданное ранее для нужд Теробороны имущество – техника Apple на сумму более 110 млн грн – передали с нарушениями.

В частности, были нарушены требования статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины, так как переданное имущество было арестовано решением Апелляционного суда Киева от 6 декабря 2022 года и пребывало под арестом. Кроме того, отсутствовали данные о том, что владелец имущества был уведомлен о его передаче подразделениям ТрО.

Докладная касательно дел в ТрО ВСУ Источник - Telegram-канале "Свободный"

Как выяснил "Телеграф", в данном документе, вероятнее всего, идет речь о передаче компьютерной техники и средств связи на сумму в 112 млн грн, о чем Бюро экономической безопасности отчиталось 19 января.

Акт об отчуждении имущества в пользу ТрО, который, по мнению центрального юридического управления Генштаба ВСУ, был составлен с нарушениями, датируется 17 января, то есть, всего за два дня до сообщения БЭБ.

Отметим, что своим решением Апелляционный суд Киева от 6 декабря 2022 года действительно, арестовал крупную партию техники, которая была перехвачена 30 июня 2022 года в районе села Астей Закарпатской области.

В автомобиле Mercedes-Benz Sprinter были обнаружены более 2450 мобильных телефонов Iphone, 249 ноутбуков, 14 планшетов, 333 хронометра и 201 пара наушников.

В то же время, Закарпатский апелляционный суд 23 марта продолжает решать судьбу арестованного имущества и накладывает запрет на его отчуждение, поскольку он проходит вещественным доказательством по другому преступлению. Речь идет о нарушении сотрудником таможни своих полномочий, что помогло ввезти этот груз на территорию Украины контрабандой.

Таким образом, на нужды ТрО могли отчуждать груз, который проходит вещественным доказательством по еще расследуемому уголовному производству и потому он не мог передаваться на нужды Теробороны.

Вопросы также могут возникнуть и по тому, а пошел ли весь груз на нужды ТрО, ведь если ноутбуки и мобильные телефоны можно использовать для ведения разведки посредством дронов, то как в этом деле могут пригодиться брендовые часы – загадка.

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