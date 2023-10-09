Зеленский сменил главу Сил территориальной обороны: что известно о новом генерале на посту

Новый командующий является опытным военным

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главы командующего силами ТрО Игоря Танцюру. Ему уже нашли замену.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства. Вместо него теперь назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе №679/2023.

Что известно об Анатолии Баргилевиче

Анатолий Баргилевич — генерал-майор Вооруженных сил Украины, 54 года. Военное образование - Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

2016 — награжден орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины;

В 2017 получил звание генерал-майора;

В 2020—2022 годах был замкомандующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне;

C 2022 года начальник штаба восточной группировки войск.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.