Зеленский уволил главу администрации "фронтовой" области: подробности
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Стало известно, куда могут назначить Павла Кириленко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Известно, что тот сам подал заявление об увольнении.
Об этом сказано в указе президента №558/2023 от 5 сентября. Кто теперь возглавит Донецкую ОГА, пока что неизвестно.
"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в тексте указа.
Сам Павел Кириленко пока никак не прокомментировал свое увольнение. Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, бывшего главу Донецкой ОГА хотят назначить руководителем Антимонопольного комитета Украины вместо Ольги Песчанской, которая тоже была уволена сегодня.
"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. На следующий день обрабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", — написал Давид Арахамия.
Что известно о Павле Кириленко
Возглавил подполковник юстиции Павел Кириленко Донецкую ОВА 5 июля 2019 года. Он является выпускником Юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
С 2008 года успел поработать в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре. А 22 сентября 2017 года Генпрокурор Украины назначил его военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.
Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени 6 марта 2022 года за весомый вклад в оборону Украины. Женат, имеет двоих детей, а его родители живут на оккупированной россией территории Украины.
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