Зеленский уволил главу администрации "фронтовой" области: подробности

Стало известно, куда могут назначить Павла Кириленко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Известно, что тот сам подал заявление об увольнении.

Об этом сказано в указе президента №558/2023 от 5 сентября. Кто теперь возглавит Донецкую ОГА, пока что неизвестно.

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в тексте указа.

Сам Павел Кириленко пока никак не прокомментировал свое увольнение. Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, бывшего главу Донецкой ОГА хотят назначить руководителем Антимонопольного комитета Украины вместо Ольги Песчанской, которая тоже была уволена сегодня.

"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. На следующий день обрабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", — написал Давид Арахамия.

Что известно о Павле Кириленко

Возглавил подполковник юстиции Павел Кириленко Донецкую ОВА 5 июля 2019 года. Он является выпускником Юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2008 года успел поработать в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре. А 22 сентября 2017 года Генпрокурор Украины назначил его военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени 6 марта 2022 года за весомый вклад в оборону Украины. Женат, имеет двоих детей, а его родители живут на оккупированной россией территории Украины.

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