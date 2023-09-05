Зеленський звільнив голову адміністрації "фронтової" області: подробиці

Стало відомо, куди можуть призначити Павла Кириленка

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Відомо, що той сам подав заяву про звільнення.

Про це йдеться в указі президента №558/2023 від 5 вересня. Хто тепер очолить Донецьку ОВА, наразі невідомо.

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", — йдеться у тексті указу.

Сам Павло Кириленко поки що ніяк не прокоментував своє звільнення. Як повідомив у своєму Telegram-каналі керівник фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія, колишнього голову Донецької ОДА хочуть призначити керівником Антимонопольного комітету України замість Ольги Піщанської, яка також була звільнена сьогодні.

"Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. Наступного дня обробляємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ", — написав Давид Арахамія.

Що відомо про Павла Кириленка

Очолив підполковник юстиції Павло Кириленко Донецьку ОВА 5 липня 2019 року. Він випускник Юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2008 року встиг попрацювати у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі. А 22 вересня 2017 року Генпрокурор України призначив його військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 6 березня 2022 року за вагомий внесок в оборону України. Одружений, має двох дітей, а його батьки мешкають на окупованій росією території України.

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