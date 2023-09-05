Нові перестановки у владі: голова АМКУ звільняється, на її місце мітить голова однієї з областей

З поста йде Ольга Піщанська

Верховна Рада розгляне ще одне питання кадрових змін. Зокрема, Антимонопольний комітет України може отримати нового керівника.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Він назвав його кандидатуру.

Арахамія уточнив, що 4 вересня Кабмін встиг опрацювати усі необхідні документи. Таким чином, до порядку денного ВРУ додається ще одне питання.

"Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали. Наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ", — написав він, додавши, що посада голови Фонду державного майна України поки що залишається без призначення.

Для довідки: АМКУ – це державний орган зі спеціальним статусом. Він забезпечує державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. До сьогодні його очолювала Ольга Піщанська.

Нагадаємо, Павла Кириленка було призначено на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації 5 липня 2019 року. Він підполковник юстиції, до цього обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону України. Уродженець міста Макіївка Донецької області.

Павло Кириленко

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр оборони України Олексій Резніков піддав у відставку. Він обіймав цю посаду протягом 22 місяців. Його наступником, напевно, стане голова Фонду держмайна Рустем Умеров. Також парламент може призначити нового міністра культури та інформаційної політики.