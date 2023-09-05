Новые перестановки во власти: глава АМКУ увольняется, на ее место метит глава одной из областей

С поста уходит Ольга Песчанская

Верховная Рада рассмотрит еще один вопрос кадровых изменений. В частности Антимонопольный комитет Украины может получить нового руководителя.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он назвал его кандидатуру.

Арахамия уточнил, что 4 сентября Кабмин успел проработать все необходимые документы. Таким образом, на повестку дня ВРУ добавляется еще один вопрос.

"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", — написал он, добавив, что должность председателя Фонда государственного имущества Украины пока остается без назначения.

Для справки: АМКУ — это государственный орган со специальным статусом. Он обеспечивает государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок. До сегодняшнего дня его возглавляла Ольга Песчанская.

Напомним, Павел Кириленко был назначен на должность главы Донецкой областной государственной администрации 5 июля 2019 года. Он — подполковник юстиции, до этого занимал пост военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. Уроженец города Макеевка Донецкой области.

Павел Кириленко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны Украины Алексей Резников поддал в отставку. Он занимал эту должность на протяжении 22 месяцев. Его преемником, вероятно, станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Также парламент может назначить нового министра культуры и информационной политики.