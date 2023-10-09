У звільненні командувача сил Тероборони замішана корупція? До чого тут контрабанда на 100 мільйонів

Ігоря Танцюру могли звільнити через деякі непривабливі факти, що розкрилися

Звільнення Ігоря Танцюри з посади голови командувача силами ТрВ ЗСУ виявилося вельми несподіваним, адже особливих претензій йому раніше не висували. Тим часом прихованою причиною звільнення могла стати нібито корупційна діяльність генерала разом з Бюро економічної безпеки.

Таку версію на своїй сторінці у Facebook висловив відомий журналіст Євген Плінський. За його словами, суть схеми полягала в тому, що заарештоване та нібито передане БЕБ на потреби ТрО майно потім поверталося бізнесменам за викуп або продавалося на "чорному" ринку.

Також про наявність подібної схеми у ТрО та БЕБ наприкінці вересня на своєму Telegram-каналі "Вільний" повідомляв і журналіст Влад Сидоренко. У якості доказу він доклав фото доповідної центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ, в якому стверджувалося, що передане раніше для потреб Тероборони майно – техніка Apple на суму понад 110 млн грн – передали з порушеннями.

Зокрема, було порушено вимоги статті 170 Кримінально-процесуального кодексу України, оскільки передане майно було заарештовано рішенням Апеляційного суду Києва від 6 грудня 2022 року та перебувало під арештом. Крім того, були відсутні дані про те, що власника майна було повідомлено про його передачу підрозділам ТрО.

Доповідна щодо справ у ТРО ЗСУ Джерело — Telegram-каналі "Вільний"

Як з’ясував "Телеграф", у цьому документі, найімовірніше, йдеться про передачу комп’ютерної техніки та засобів зв’язку на суму в 112 млн грн, про що Бюро економічної безпеки звітувало 19 січня.

Акт про відчуження майна на користь ТрО, який, на думку центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ, було складено з порушеннями, датується 17 січня, тобто лише за два дні до повідомлення БЕБ.

Зазначимо, що своїм рішенням Апеляційний суд Києва від 6 грудня 2022 року справді заарештував велику партію техніки, яку було перехоплено 30 червня 2022 року в районі села Астей Закарпатської області.

В автомобілі Mercedes-Benz Sprinter було виявлено понад 2450 мобільних телефонів Iphone, 249 ноутбуків, 14 планшетів, 333 хронометри та 201 пару навушників.

Водночас, Закарпатський апеляційний суд 23 березня продовжує вирішувати долю заарештованого майна та накладає заборону на його відчуження, оскільки він проходить речовим доказом щодо іншого злочину. Йдеться про порушення співробітником митниці своїх повноважень, що допомогло завезти цей вантаж на територію України контрабандою.

Таким чином, на потреби ТрО могли відчужувати вантаж, який проходить речовим доказом по кримінальному провадженню, що ще розслідується, і тому він не міг передаватися на потреби Тероборони.

Питання також можуть виникнути і по тому, а чи пішов увесь вантаж на потреби ТрО, адже якщо ноутбуки та мобільні телефони можна використовувати для ведення розвідки за допомогою дронів, то як у цій справі можуть стати у нагоді брендовий годинник – загадка.

Тим часом затриманий на гарячому під час отримання мільйонного хабара мер Сум Олександр Лисенко вийшов на волю під заставу.