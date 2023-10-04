Тендерний скандал на мільярд: відставка нависла над першим замом Кличка?

Тимчасова комісія Київради підозрює масштабну розтрату, розпочинається кадрова порка. Можливо, звільнять і деяких топчиновників КМДА

У Києві на фоні підготовки міста до холодів та ймовірних блекаутів продовжується тема тендерних перекосів. Так, з новою силою розгорілися пристрасті довкола капремонту в лікарні ветеранів. Багатомільйонний тендерний скандал вже прискіпливо вивчили депутати Київради на рівні тимчасової слідчої комісії. Минулого тижня комісія (у яку входять представники 6 фракцій міськради) затвердила попередній звіт у якому висловила недовіру директору Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентині Гінзбург.

Причому, як стало відомо "Телеграфу", тінь гучних відставок нависла навіть над деякими топовими чиновниками Київміськдержадміністрації (КМДА).

Про що мова

Комунальний медзаклад Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни ще влітку оголосив капітальний ремонт у 12-ти поверховій будівлі-книжці на вулиці Федора Максименка, що на Оболоні. Окрім загальної суми капремонту, що перевищила один мільярд гривень, тендер привернув увагу кількістю оголошень про закупівлю послуги по ремонту (буквально на кожний поверх з 4-го по 11-й оголошувався окремий лот), і єдиним переможцем всіх цих торгів. Тобто, практично за відсутності конкуренції.

Як повідомляв раніше член президії Ради Федерації роботодавців України, підприємець Олександр Соколовський, за 1 млрд грн (або $30 млн по ринковому курсу) можна звести нову сучасну багатоповерхівку. При цьому в даному випадку йдеться лише про ремонт, а не закупівлю важливого медичного обладнання для хворих чи поранених захисників.

"Госпіталь – це 12-ти поверхова споруда з комплексом допоміжних будівель. Загальна площа приміщень – 34 тисячі кв. м, площа кожного поверху – до 2-х тисяч кв. м. І от там проводять тендер, щоб оздобити фасад металевим сайдингом, покрівлю закатати руберойдом та встановити нові металопластикові вікна… Навіщо це робити? Бо в госпіталі всі вікна вже й так металопластикові. Але їх вирішили замінити на інші металопластикові (!) вікна… За цю суму можна було на існуючій ділянці поруч з існуючим госпіталем звезти нову сучасну будівлю площею не менше 20 000 кв.м. та оснастити її всім необхідним обладнанням. Це приблизно $15 млн на новобудову і стільки ж на меблі та обладнання…", – обурювався Соколовський у себе в Facebook.

Згідно з даними системи Prozorro, переможцем у всіх закупівлях (і для капремонту, і для заміни фасаду) визначили одного підрядника – ТОВ "Абсолют-Клімат".

За словами представника ФРУ, дивно також і те, що бажаючих брати участь у таких коштовних закупівлях фактично не було, "бо переможець в основному був єдиним учасником тендерів".

"Зазвичай, такий результат тендерів відбувається, коли умови тендерної документації прописані під конкретного виконавця. Бо за такі величезні кошти я очікував побачити в тендерній документації якийсь складний проєкт з купою креслень і вимог, але навпаки, предмет закупівлі прописаний нечітко, окрім дефектних актів з переліком обладнання і матеріалів, які треба налагодити, змонтувати тощо, тендерна документація нічого не містить. Таке масштабне будівництво, і ніякої деталізації?", – зазначив підприємець.

Примітно, що згідно з тендерною документацією, за умовами проєкту договору, проєкт робіт Замовник надасть підряднику тільки після укладення договору. А проєкти на виконання всіх капітальних робіт по тендерам замовлялись Замовником окремо. Виконавцем цих проєктів виступило ТОВ "Інжинірингбуд ЛТД".

За даними аналітичної системи YouControl, ця компанія пов’язана з переможцем "ремонтних торгів" – ТОВ "Абсолют Клімат".

Джерело - YouControl

Як пояснив Соколовський, становиться зрозумілим, чому на всі ці тендери окрім переможця ніхто навіть не намагався вийти і збити ціну: "Бо виграєш "кота в мішку", не побачивши проєкту, – а потім отримаєш від проєктантів щось непередбачуване". Іншими словами, є підстави вважати, що ці закупівлі й робилися фактично під одного учасника.

"Думаю, що про цю епічну реконструкцію під прикриттям ветеранів ми почуємо ще багато всього нового. Сподіваюсь, що буде втручання мера та голови КМДА, бо, мабуть, зараз тільки це зможе заощадити гроші киян-платників податків у місцевий бюджет… На фото нижче видно, як виглядає госпіталь до реконструкції фасадів. А ще рекомендую розглянути перше фото. На перших та останніх трьох поверхах ще не поміняні вікна (виділив їх червоним). А в середині на п’яти поверхах нові. Не бачу принципової різниці. Мабуть, нові вікна будуть краще, але невже це сама величезна проблема ветеранів на сьогодні?", – риторично запитав член Ради Федерації роботодавців.

Фото - Facebook Соколовського

Що собою представляє переможець торгів і підрядник

За даними аналітичної системи YouControl, керівником і підписантом ТОВ "Абсолют-Клімат" є Вячеслав Березовський. Компанія має статутний капітал в 51,5 тис. грн. Основний вид діяльності — Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Активи підприємства в 2022 році оцінювались в 224 млн грн, виручка компанії склала 163 млн грн, а зобов'язання — 211 млн грн. Примітно, у порівнянні з 2018 роком активи підприємства збільшились більш, як в 10 разів, а його виручка потроїлась.

Дані - YouControl

За даними проєкту clarity-project.info, компанія станом на 2023 рік взяла участь у 224 закупівлях, а перемогла у 162 на загальну суму в 3,5 мільярда гривень.

Джерело - YouControl

Дані - clarity-project.info

Також у публічній площині про "Абсолют-Клімат" відомо, що після одного з виграних фірмою тендерів на ремонт відділення швидкої на Оболоні виявилось наступне: більшість цін будматеріалів від цієї компанії були вищими за ринкові (кошторис тендеру — 113 млн грн).

Фігурував "Абсолют Клімат" і у кримінальному провадженні щодо можливої розтрати бюджетних коштів на капремонті з перепланування акушерського відділення №2 у Києві.

В 2021 р. у суді розглядалась справа, у якій директора ТОВ "Абсолют-Клімат" підозрювали у завищенні податкового кредиту з ПДВ у 2018-2019 рр. на 7,5 млн грн у змові з компаніями, що мають ознаки фіктивності.

Своєю чергою СБУ підозрювала, що ТОВ "Абсолют-Клімат" могли задіяти у схемі з низкою фіктивних фірм в отриманні коштів за умовні роботи. За версією слідства, сума ймовірних зловживань — 7 млн грн.

Система YouControl також підтверджує зв'язок "Абсолют-Клімат" з ТОВ "Інжинірингбуд ЛТД". 100% частки у фірмі належить Євгену Ковгарову. Статутний капітал ТОВки — 100 тис. грн. За даними ЗМІ, підприємство має певні ознаки фіктивності.

Система YouControl підтверджує зв'язок "Абсолют-Клімат" з ТОВ "Інжинірингбуд ЛТД". Там же вказано, що 100% частки фірми належить Євгену Ковгарову. Статутний капітал ТОВки — 100 тис. грн. За даними ЗМІ, підприємство має певні ознаки фіктивності.

А ще "Абсолют-Клімат" пов'язаний з будівельною компанією "Євробудінвест" зі статутним капіталом у 35 тис. грн та має зв'язки з Білоруссю. Так, 100% доля підприємства належить компанії "Клайтеп", серед бенефіціарів якої на майданчику YouControl вказана Тетяна Биховцева, яка зареєстрована у Гомелі. Втім, це підприємство не входить до санкційних списків України.

Зазначимо, ще на початку цього року "Євробудінвест" пов'язували з "Групою родини Вознюк", ключовою особою якої є депутат Верховної Ради VII та VIII скликань Юрій Вознюк. Про нього з відкритих джерел відомо, що до політичної кар'єри у Верховній Раді, з 2010 року був депутатом Рівненської міськради від партії "Фронт змін". У парламент VII скликання (2012 – 2014 рр.) Вознюка обирали по одномандатному виборчому округу на Рівненщині від ВО "Батьківщина", VIII скликання (2014 – 2018 рр.) – вже від партії "Народний Фронт".

Намагався стати депутатом Верховної Ради він і на виборах 2019 р. як самовисуванець, але обраний не був. В 2020-му Юрій Вознюк також балотувався на посаду міського голови Рівного від політичної партії "За майбутнє", зайнявши за підсумками перегонів шосте місце.

Як у Київраді відреагували на скандал та що буде далі

Два тижні тому на передостанньому засіданні Тимчасової контрольної комісії (ТКК) Київради з перевірки видатків міського бюджету депутати прийняли рішення про підготовку Проміжного звіту ТКК. Згодом його мають передати на затвердження Київської міської ради з висновком про висловлення недовіри директору Департаменту охорони здоровʼя КМДА Валентині Гінзбург, яка погоджувала скандальний ремонт у лікарні на Оболоні.

Як повідомляють джерела "Телеграфу" в міськраді, також на засіданні ТКК депутати спершу пропонували одразу готувати рішення рекомендувати міському голові Віталію Кличку звільнити директора медичного департаменту. Але члени комісії два тижні тому вирішили ще глибше дослідити, хто ще з КМДА безпосередньо причетний до можливої розтрати коштів, щоб винести на сесію КМР рішення одразу по всьому колу осіб, так би мовити "пакетом".

Довідка по капремонту госпіталя ветеранів війни, розглянута членами ТКК

При цьому, за чутками, окрім Гінзбург тінь недовіри (відставки) нібито нависла і над першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником, який безпосередньо координує та контролює роботу Департаменту охорони здоров'я КМДА та для якого "ремонт у лікарні ветеранів став чи не особистою справою". В кулуарах депутатського корпусу "Телеграфу" підтвердили, що Поворозник останнім часом все частіше дратує соратників мера, і представники "УДАРу" у міськраді могли б підтримати його відставку.

Раніше в найближчому оточенні мера Києва "Телеграфу" теж неофіційно повідомляли, що час від часу помилки Поворозника справді нервують керівництво міста і впливових депутатів з фракції "УДАР".

Втім, як повідомила "Телеграфу" депутат міськради з фракції Голос Зоя Ярош (яка очолює ТКК), наразі питання відставки Поворозника на порядку денному комісії не стоїть. Що ж стосується Гінзбург, наразі продовжується боротьба, аби включити проєкт цього кадрового рішення на сесію міськради.

— Щодо розгляду на засіданні — боремось за це. Якщо сьогодні регламентна комісія підтримає проект (сьогодні засідання комісії), то зможемо вимагати внесення в порядку невідкладності в порядок денний сесії Київради зранку в четвер, — повідомила депутатка, додавши, що контрольна комісія продовжить свою роботу і далі, а звіт є проміжним.

За її словами, терміновість відставки Гінзбург викликана ще й тим, що тендер по фасаду провели, а роботи без підписаного договору, затвердженого кошторису і проекту ведуться.

— Це — пряме порушення закону, яке усунути треба терміново, зазначила Зоя Ярош.

Нагадаємо, в 2020 році перший зам Кличка фігурував у гучній справі про нібито вимагання хабаря в $125 тис. від компанії-забудовника. На час розслідування, яке вела СБУ, Кличко навіть відсторонив Поворозника від обов'язків. Але в 2021-му чиновник повернувся на свою посаду. Матеріали ж справи про хабар СБУ згодом скерувала до суду з обвинувальним актом. Але, за офіційною інформацією Служби, Поворозник у тому провадженні вже не був його учасником у жодному статусі.

Як повідомлялось, у Київраді готуються висловити недовіру головам столичних райдержадміністрацій через провали районних чиновників в підготовці та облаштуванні доступних укриттів.

Також "Телеграф" писав, що відома чиновниця з Дніпровської РДА Ольга Дроздова, яку взяли під домашній арешт через скандали із закупівлями, отримала ще одну підозру. До "золотих" овочерізок додалися не менш "золоті" стільці.