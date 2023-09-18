Фірми родини колишньої регіоналки Засухи стабільно перемагають на державних тендерах у Київській області

Державні структури Київської області на постійній основі закуповують різні послуги у фірм родини колишньої регіоналки Тетяни Засухи, у сина якої знайшли російський паспорт. Про це свідчать дані порталу публічних закупівель "Прозорро".

Так, згідно з даними Реєстру Мін’юсту, колишній членкині "Партії регіонів" Тетяні Засусі, часто спільно з її сином, Андрієм Засухою, належать кілька десятків різних фірм. Серед них: "Фастівське ХПП", "Устимівстке ХПП", "Плазма-Поліс", "Ком-Сервіс", "Агрофірма ім.Шевченко", дитячий садок "Світанок", ПСП "Промінь", "Митний термінал Київщини", тощо.

Окремі з цих фірм є активними учасниками державних закупівель, на яких освоюють мільйони державних гривень.

Тетяна Засуха була представницею "Партії регіонів"

Так, компанія "САЛИВОНКІ­ВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" Тетяни Засухи, яка частково належить аж трьом офшорам, майже за півмільйона гривень здійснювала водовідведення на замовлення відділу освіти Васильківської райдержадміністрації Київської області.

"Агрофірма Світанок" Тетяни Засухи та її сина Андрія Засухи, продала на майже 13 800 000 грн пари різним замовникам Київської області.

Цікаво, що компанія виграє кожен тендер, в якому бере участь. А найбільший її тендерний успіх припав на період керівництва ОВА Олексієм Кулебою.

Найбільший тендер компанії — це продаж пари на 3,5 млн грн відділу освіти виконавчого комітету Ковалівської сільської ради. При цьому, ціни на пару від компаній Засухи, вищі, наприклад, за ціни, по яким пару купує коледж "Львівська політехніка".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син Тетяни Засухи Андрій має громадянство росії, але попри цей факт був депутатом Київщини. Чоловік Засухи — Анатолій, своєю чергою, за даними журналіста Костянтина Андріюка, тривалий час проживав у російській федерації.

Втім, бізнесу родини Засух та їх іншій діяльності ці факти пов'язаності з рф ніяк не заважають. Принаймні жодних публічних даних про розслідування українськими спецслужбами російських зв'язків Засух немає.