Фирмы семьи бывшей регионалки Засухи стабильно выигрывают на государственных тендерах в Киевской области

Государственные структуры Киевской области на постоянной основе закупают разные услуги у фирм семьи бывшей регионалки Татьяны Засухи, у сына которой нашли российский паспорт. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок "Прозорро".

Так, согласно данным Реестра Минюста, бывшему члену "Партии регионов" Татьяне Засухе, часто совместно с ее сыном, Андреем Засухой, принадлежат несколько десятков различных фирм. Среди них: "Фастовское ХПП", "Устимовское ХПП", "Плазма-Полис", "Ком-Сервис", "Агрофирма им.Шевченко", детский сад "Рассвет", ПСП "Луч", "Таможенный терминал Киевщины" и т.д.

Некоторые из этих фирм являются активными участниками государственных закупок, на которых осваивают миллионы государственных гривен.

Татьяна Засуха была представительницей Партии регионов

Так, компания "САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" Татьяны Засухи, которая частично принадлежит трем оффшорам, почти за полмиллиона гривен осуществляла водоотвод по заказу отдела образования Васильковской райгосадминистрации Киевской области.

"Агрофирма Рассвет" Татьяны Засухи и ее сына Андрея Засухи, продала на почти 13 800 000 грн пару разным заказчикам Киевской области.

Интересно, что компания выигрывает каждый тендер, в котором участвует. А самый большой ее тендерный успех пришелся на период руководства ОВА Алексеем Кулебой.

Крупнейший тендер компании – это продажа пары на 3,5 млн грн отдела образования исполнительного комитета Ковалевского сельского совета. При этом цены на пару от компаний Засухи выше, например, цены, по которым пару покупает колледж "Львовская политехника".

Напомним, ранее стало известно, что сын Татьяны Засухи Андрей имеет гражданство России, но, несмотря на этот факт, был депутатом Киевщины. Муж Засухи — Анатолий, в свою очередь, по данным журналиста Константина Андриюка, долгое время проживал в российской федерации.

Впрочем, бизнесу семьи Засух и их другой деятельности эти факты связей с РФ никак не мешают. По крайней мере, никаких публичных данных о расследовании украинскими спецслужбами российских связей Засух нет.