Хочемо, щоб тендерна дурість кожного була видна на Prozorro: заступниця міністра економіки про боротьбу зі "схемниками"

Надія Бігун прокоментувала посилення тендерних вимог і централізацію закупівель

В Україні уряд разом із переведенням частини тендерів Міноборони в Prozorro планує зробити жорсткішими умовами закупівель. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розказала заступниця міністра економіки Надія Бігун, коментуючи гучні тендерні скандали та зловживання місцевих чиновників.

"У нас мають бути центри прийняття рішень, які беруть на себе відповідальність за те, що і як ми купуємо. І ми зможемо концентрувати у себе таку експертизу, фаховість і набагато ефективніше планувати. Адже, коли в рамках децентралізації органи місцевого самоврядування отримують додаткові повноваження, це добре. Проте водночас з повноваженнями накладається і додаткова відповідальність.

Якщо рішенням місцевої ради гроші роздають на багатьох отримувачів (на якийсь заклад освіти, що купує барабани), то потім піднімається великий галас. А крайньою роблять людину, яка працює в цьому закладі освіти. Це неправильно, і так не має бути", — зазначила вона і підтвердила наміри уряду запустити роботу центрів компетенції, що займатимуться тендерами.

Як пояснила Бігун, якщо якась місцева адміністрація дає гроші на бюджетні заклади, кожен з яких сам собі тендерить те саме, що й усі (електроенергія, газ, послуги з прибирання тощо), це означає, що одну й ту саму роботу виконують сотні, а інколи й тисячі суб'єктів. З цієї причини й виникає потреба з точки зору KPI зробити результат більш продуктивним і сам процес — більш ефективним.

"Процес закупівель потребує колосального ресурсу: люди, їхні зарплати, час тощо. Все це можна направити на більш потрібну роботу. Це завдання означає, що треба переглянути те, як ми роздаємо бюджет, як витрачаємо державні кошти і спробувати (там, де це можливо) централізувати ці потреби…

Нам треба сфокусуватись і сказати, що закупівлями займаються не 100500 людей, а конкретні люди в центрах компетенції, в яких ми інвестуємо ресурс, оптимізуючи витрати. Ми зможемо їм платити гарну зарплату, а вони зможуть бути більш відповідальними за результат", — аргументувала урядовиця.

Крім того, як додала заступниця міністра, в уряді вже думають над тим, щоб примусити замовників послуг чи робіт публікувати на Prozorro доцільність конкретної закупівлі, що стане ще одним кроком у боротьбі зі зловживаннями та "схемниками".

"Останні зміни, які ми опублікували в постанові про закупівлі, стосуються зобов'язання всіх замовників оприлюднювати обґрунтування незастосування конкурентних процедур. Таким чином дурість кожного буде видна на Prozorro: коли ви це обґрунтування опублікували, то у суспільства будуть запитання, або запитань буде менше…

Наступним кроком ми хочемо по закупівлях запровадити, щоб потреби також публікували на Prozorro. Зараз ми маємо обґрунтувати незастосування конкурсу. А наступний крок — хочемо реалізувати функціонал, який би дозволяв замовнику пояснювати, чому вони це купують. На моє враження, це той еволюційний шлях, який дозволяє більш свідомо проводити закупівельні робити і досягати кращого результату", — зазначила вона.

Про те, чи зростатиме економіка далі, як чиновники урізають держбюджет-2024 та якою з огляду на це буде доля деяких державних програм — читайте в інтерв'ю Надії Бігун сайту "Телеграф".