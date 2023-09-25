Хотим, чтобы тендерная глупость каждого была видна на Prozorro: замминистра экономики о борьбе со "схемщиками"

Надежда Бигун прокомментировала ужесточение тендерных требований и централизацию закупок

В Украине правительство вместе с переводом части тендеров Минобороны в Prozorro планирует ужесточить условия закупок. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун, комментируя громкие тендерные скандалы и злоупотребления местных чиновников.

"У нас должны быть центры принятия решений, которые берут на себя ответственность за то, что и как мы покупаем. И мы сможем концентрировать у себя такую экспертизу, профессиональность и гораздо эффективнее планировать. Ведь когда в рамках децентрализации органы местного самоуправления получают дополнительные полномочия, это хорошо, однако с полномочиями налагается и дополнительная ответственность.

Если решением местного совета деньги раздают на многих получателей (на какое-то учебное заведение, покупающее барабаны), то потом поднимается большая шумиха. А крайним делают человека, который работает в этом учебном заведении. Это неправильно, и так не должно быть", — отметила она и подтвердила намерения правительства запустить работу центров компетенции, которые будут заниматься тендерами.

Как объяснила Бигун, если какая-то местная администрация дает деньги на бюджетные учреждения, каждое из которых сам себе тендерит то же, что и все (электроэнергия, газ, услуги по уборке и т.п.), это означает, что одну и ту же работу выполняют сотни, а иногда и тысячи субъектов. По этой причине и возникает потребность с точки зрения KPI сделать результат более продуктивным и сам процесс более эффективным.

"Процесс закупок нуждается в колоссальном ресурсе: люди, их зарплаты, время и т.д. Все это можно направить на более нужную работ. Эта задача означает, что нужно пересмотреть то, как мы раздаем бюджет, как тратим государственные средства и попытаться (где это возможно) централизовать эти потребности…

Нам нужно сфокусироваться и сказать, что закупками занимаются не 100500 человек, а конкретные люди в центрах компетенции, в которых мы инвестируем ресурс, оптимизируя расходы. Мы сможем им платить хорошую зарплату, а они смогут быть более ответственными за результат", – аргументировала чиновница.

Кроме того, как добавила заместитель министра, в правительстве уже думают о том, чтобы заставить заказчиков услуг или работ публиковать на Prozorro целесообразность конкретной закупки, что станет еще одним шагом в борьбе со злоупотреблениями и "схемщиками".

"Последние изменения, которые мы опубликовали в постановлении о закупках, касаются обязательства всех заказчиков обнародовать обоснование неприменения конкурентных процедур. Таким образом, глупость каждого будет видна на Prozorro: если вы это обоснование опубликовали, то у общества будут вопросы или вопросов будет меньше…

Следующим шагом мы хотим по закупкам ввести, чтобы потребности также публиковали на Prozorro. Сейчас мы должны обосновать неприменение конкурса. А следующий шаг — хотим реализовать функционал, позволяющий заказчику объяснять, почему они это покупают. По моему впечатлению, это тот эволюционный путь, который позволяет более сознательно проводить закупочные работы и добиваться лучшего результата", — отметила она.

О том, будет ли экономика расти дальше, как чиновники урезают госбюджет-2024 и какая судьба будет у некоторых государственных программ — читайте в интервью Надежды Бегун сайту "Телеграф".