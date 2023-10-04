Тендерный скандал на миллиард: отставка нависла над первым замом Кличко?

Временная комиссия Киевсовета подозревает масштабную растрату, начинается кадровая порка. Возможно, уволят и некоторых топ-чиновников КГГА

В Киеве на фоне подготовки города к холодам и вероятным блекаутам продолжается тема тендерных перекосов. Так, с новой силой разгорелись страсти вокруг капремонта в больнице ветеранов. Многомиллионный тендерный скандал уже тщательно изучили депутаты Киевсовета на уровне временной следственной комиссии. На прошлой неделе комиссия (в которую входят представители 6 фракций горсовета) утвердила предварительный отчет, в котором выразила недоверие директору Департамента здравоохранения КГГА Валентине Гинзбург.

Причем, как стало известно "Телеграфу", тень громких отставок нависла даже над некоторыми топ-чиновниками Киевгоргосадминистрации (КГГА).

О чем речь

Коммунальное медучреждение Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны еще летом объявил капитальный ремонт в 12-ти этажном здании-книжке на улице Федора Максименко на Оболони. Кроме общей суммы капремонта, превысившей один миллиард гривен, тендер привлек внимание количеством объявлений о закупке услуги по ремонту (буквально на каждый этаж с 4-го по 11-й объявлялся отдельный лот), и одним победителем всех этих торгов. То есть практически при отсутствии конкуренции.

Как сообщал ранее член президиума Совета Федерации работодателей Украины, предприниматель Александр Соколовский, за 1 млрд грн (или $30 млн по рыночному курсу) можно построить новую современную многоэтажку. При этом в данном случае речь идет только о ремонте, а не о закупке важного медицинского оборудования для больных или раненых защитников.

"Госпиталь – это 12-ти этажное сооружение с комплексом вспомогательных зданий. Общая площадь помещений – 34 тысячи кв. м, площадь каждого этажа – до 2-х тысяч кв. м. И вот там проводят тендер, чтобы украсить фасад металлическим сайдингом, кровлю закатать рубероидом и установить новые металлопластиковые окна… Зачем это делать? Потому что в госпитале все окна уже и так металлопластиковые… Но их решили заменить другими металлопластиковыми (!) окнами… За эту сумму можно было на существующем участке рядом с существующим госпиталем возвезти новое современное здание площадью не менее 20 000 кв.м., оснастить его всем необходимым оборудованием. Это примерно $15 млн на новостройку и столько же на мебель и оборудование…", – возмущался Соколовский у себя в Facebook.

Согласно данным системы Prozorro, победителем во всех закупках (и для капремонта, и для замены фасада) определили одного подрядчика – ООО "Абсолют-Климат".

По словам представителя ФРУ, удивительно также и то, что желающих участвовать в таких ценных закупках фактически не было, "потому что победитель в основном являлся единственным участником тендеров".

"Обычно такой результат тендеров происходит, когда условия тендерной документации прописаны под конкретного исполнителя. Потому что за такие огромные средства я ожидал увидеть в тендерной документации какой-то сложный проект с кучей чертежей и требований, но наоборот, предмет закупки прописан нечетко, кроме дефектных актов с перечнем оборудования и материалов, которые нужно наладить, смонтировать и т.п., тендерная документация ничего не содержит. Такое масштабное строительство, и никакой детализации?", – отметил предприниматель.

Примечательно, что согласно тендерной документации по условиям проекта договора, проект работ Заказчик предоставит подрядчику только после заключения договора. А проекты на выполнение всех капитальных работ по тендерам заказывались Заказчиком отдельно. Исполнителем этих проектов выступило ООО "Инжинирингстрой ЛТД".

По данным аналитической системы YouControl, эта компания связана с победителем "ремонтных торгов" — ООО "Абсолют-Климат".

Источник — YouControl

Как пояснил Соколовский, становится понятным, почему на все эти тендеры кроме победителя никто даже не пытался выйти и сбить цену: "Ибо выиграешь "кота в мешке", не увидев проекта, – а затем получишь от проектантов нечто непредсказуемое". Иными словами, есть основания полагать, что эти закупки и производились фактически под одного участника.

"Думаю, что об этой эпической реконструкции под прикрытием ветеранов мы услышим еще много всего нового. Надеюсь, что будет вмешательство мэра и главы КГГА, потому что, пожалуй, сейчас только это сможет сэкономить деньги киевлян-налогоплательщиков в местный бюджет… На фото ниже видно, как выглядит госпиталь к реконструкции фасадов. А еще рекомендую рассмотреть первое фото. На первых и последних трех этажах еще не поменяны окна (выделил их красным). А в середине на пяти этажах новые. Не вижу принципиальной разницы. Наверное, новые окна будут лучше, но неужели это самая огромная проблема ветеранов на сегодня?", – риторически спросил член Совета Федерации работодателей.

Фото — Facebook Соколовского

Что собой представляет победитель торгов и подрядчик

По данным аналитической системы YouControl, руководителем и подписантом ООО "Абсолют-Климат" является Вячеслав Березовский. Компания располагает уставным капиталом в 51,5 тыс. грн. Основной вид деятельности – Монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

Активы предприятия в 2022 году оценивались в 224 млн грн, выручка компании составила 163 млн грн, а обязательства — 211 млн грн. Примечательно, что по сравнению с 2018 годом активы предприятия увеличились более чем в 10 раз, а его выручка утроилась.

Данные — YouControl

По данным проекта clarity-project.info, компания по состоянию на 2023 год приняла участие в 224 закупках, а победила в 162 на общую сумму в 3,5 миллиарда гривен.

Источник — YouControl

Данные – clarity-project.info

Также в публичной плоскости об "Абсолют-Климате" известно, что после одного из выигранных фирмой тендеров на ремонт отделения скорой на Оболони выявилось следующее: большинство цен стройматериалов от этой компании были выше рыночных (смета тендера — 113 млн грн).

Фигурировал "Абсолют-Климат" и в уголовном производстве по возможной растрате бюджетных средств на капремонте по перепланировке акушерского отделения №2 в Киеве.

В 2021 г. в суде рассматривалось дело, в котором директора ООО "Абсолют-Климат" подозревали в завышении налогового кредита по НДС в 2018-2019 гг. на 7,5 млн грн в сговоре с компаниями, имеющими признаки фиктивности.

В свою очередь СБУ подозревала, что ООО "Абсолют-Климат" могли задействовать в схеме с рядом фиктивных фирм в получении средств за условные работы. По версии следствия, сумма вероятных злоупотреблений — 7 млн грн.

Система YouControl также подтверждает связь "Абсолют-Климата" с ООО "Инжинирингбуд ЛТД". 100% доли в фирме принадлежит Евгению Ковгарову. Уставный капитал ООО — 100 тыс. грн. По данным СМИ, предприятие имеет определенные признаки фиктивности.

А еще "Абсолют-Климат" связан со строительной компанией "Евробудинвест" с уставным капиталом в 35 тыс. грн и имеет связи с Беларусью. Так, 100% доля предприятия принадлежит компании "Клайтеп", среди бенефициаров которой на площадке YouControl указана Татьяна Быховцева, зарегистрированная в Гомеле. Впрочем, это предприятие не входит в санкционные списки Украины.

Отметим, еще в начале этого года "Евростройинвест" связывали с "Группой семьи Вознюк", ключевым лицом которой является депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Юрий Вознюк. О нем из открытых источников известно, что до политической карьеры в Верховной Раде с 2010 года был депутатом Ровенского горсовета от партии "Фронт перемен". В парламент VII созыва (2012 – 2014 гг.) Вознюка избирали по одномандатному избирательному округу в Ровенской области от ВО "Батькивщина", в VIII созыв (2014 – 2018 гг.) – уже от партии "Народный Фронт".

Пытался стать депутатом Верховной Рады он и на выборах 2019 г. как самовыдвиженец, но избран не был. В 2020-м Юрий Вознюк также баллотировался на должность городского головы Ровно от политической партии "За будущее", заняв по итогам гонки шестое место.

Как в Киевсовете отреагировали на скандал и что будет дальше

Две недели назад на предпоследнем заседании Временной контрольной комиссии (ВКК) Киевсовета по проверке расходов городского бюджета депутаты приняли решение о подготовке промежуточного отчета ВКК. Впоследствии его должны передать на утверждение Киевского городского совета с выводом о недоверии директору Департамента здравоохранения КГГА Валентине Гинзбург, которая согласовывала скандальный ремонт в больнице Оболони.

Как сообщают источники "Телеграфа" в горсовете, также на заседании ВКК депутаты сначала предлагали сразу готовить решение рекомендовать городскому голове Виталию Кличко уволить директора медицинского департамента. Но члены комиссии две недели назад решили еще глубже исследовать, кто еще из КГГА напрямую причастен к возможной растрате средств, чтобы вынести на сессию КГС решение сразу по всему кругу лиц, так сказать "пакетом".

Справка по капремонту госпиталя ветеранов войны, рассмотренная членами ВКК

При этом, по слухам, кроме Гинзбурга тень недоверия (отставки) якобы нависла и над первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником, который непосредственно координирует и контролирует работу Департамента здравоохранения КГГА и для которого "ремонт в больнице ветеранов стал ли не личным делом". В кулуарах депутатского корпуса "Телеграфу" подтвердили, что Поворозник в последнее время все чаще раздражает соратников мэра, и представители "УДАРа" в горсовете могли бы поддержать его отставку.

Ранее в ближайшем окружении мэра Киева "Телеграфу" тоже неофициально сообщали, что время от времени ошибки Поворозника действительно действуют на нервы руководству города и влиятельных депутатов из фракции "УДАР".

Впрочем, как сообщила "Телеграфу" депутат горсовета из фракции "Голос" Зоя Ярош (возглавляющая ВКК), сейчас вопрос отставки Поворозника в повестке дня комиссии не стоит. Что же касается Гинзбурга, сейчас продолжается борьба, чтобы включить проект этого кадрового решения на сессию горсовета.

— Относительно рассмотрения на заседании, то мы боремся за это. Если сегодня регламентная комиссия поддержит проект (сегодня заседание комиссии), то сможем потребовать внесения в порядке неотложности в повестку дня сессии Киевсовета утром в четверг, — сообщила депутат, добавив, что контрольная комиссия продолжит свою работу и дальше, а отчет промежуточный.

По ее словам, срочность отставки Гинзбург вызвана еще и тем, что тендер по фасаду провели, а работы без подписанного договора, утвержденной сметы и проекта, ведутся.

— Это прямое нарушение закона, которое устранить надо срочно, отметила Зоя Ярош.

Напомним, в 2020 году первый зам Кличко фигурировал в громком деле о якобы вымогании взятки в $125 тыс. от компании-застройщика. В ходе расследования, которое вела СБУ, Кличко даже отстранял Поворозника от обязанностей. Но в 2021 году чиновник вернулся на свой пост. Материалы дела о взятке СБУ впоследствии направила в суд с обвинительным актом. Но, по официальной информации Службы, Поворозник в этом производстве уже не был его участником, ни в каком-либо ином статусе.

Как сообщалось, тем временем в Киевсовете готовятся выразить недоверие главам столичных райгосадминистраций из-за провалов районных чиновников в подготовке и обустройстве доступных укрытий.

Также "Телеграф" писал, что известная чиновница из Днепровской РГА Ольга Дроздова, которую взяли под домашний арест из-за скандалов с закупками, получила еще одно подозрение. К "золотым" овощерезкам добавились не менее "золотые" стулья.