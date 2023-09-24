В Киеве массово "исчезают" укрытия: почему закрывают бомбоубежища, и как с этим бороться

В Киевсовете готовятся выразить недоверие главам столичных РГА.

Почти четыре месяца назад в результате ракетных обстрелов Киева погибли три человека, которые не смогли попасть в закрытое укрытие в помещении поликлиники в Деснянском районе столицы. В ходе расследования резонансного дела суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, а также отправил под арест еще трех фигурантов дела — директора поликлиники, охранника заведения и заместителя председателя Деснянской РГА.

Реагируя на инцидент, президент Владимир Зеленский поручил проверить все укрытия в Украине, а столичные власти заявили, что теперь все бомбоубежища в городе будут постоянно открыты. Администрации районов решили действовать по принципу борьбы с кражами в автобусах путем ликвидации автобусов, и исключили все потенциально проблемные бомбоубежища из перечня гражданских укрытий. В результате только в Шевченковском районе Киева "пропало" более 40 бомбоубежищ.

"Телеграф" разбирался, на каких основаниях закрыли укрытие, и есть ли у местных жителей шанс вернуть себе доступ в помещения.

Нет укрытия – нет проблемы

Через неделю после трагических событий в Деснянском районе проверки бомбоубежищ прошли в Шевченковском районе Киева. По словам жительницы дома на улице Евгения Чикаленко, 24, 19 июня жильцы дома получили письмо от жилищно-коммунального управления РГА, в котором говорилось, что на момент проверки укрытие в их доме было закрыто. При этом в документе отмечалось, что во время военного положения убежище должно быть открыто круглосуточно, независимо от формы собственности помещения.

Однако уже 29 июня Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Шевченковской РГА подписала "протокол", в котором говорится об исключении этого и еще более 40 укрытий в помещениях двойного назначения в Шевченковском районе из перечня хранилищ до момента урегулирования законодательных инициатив, проведения новых обследований помещений, комплектования хранилищ необходимым инвентарем и имуществом, а также устранения недостатков по содержанию объектов.

"Теперь, чтобы снова установить двойное назначение помещений и продолжать пользоваться хранилищами, нам нужно получить подписи под соответствующим актом в ГСЧС, РГА, ОСМД, ЖКХ, а также от владельца помещения. Понятно, что последний подписывать ничего не будет, ведь тогда он просто потеряет возможность пользоваться этим помещением, которое, между прочим, было незаконно продано еще при каденции предыдущей власти района. На его территории находятся все коммуникации нашего ОСМД, но это не мешает владельцу держать его под замком", — говорит жительница дома.

Проблемы все равно будут

Чтобы узнать, на каких основаниях столичные чиновники лишили киевлян почти полсотни укрытий только в одном районе, "Телеграф" обратился к депутату Киевсовета, главе временной контрольной комиссии по вопросам проверки укрытий Леониду Емцу. В ходе обсуждения ситуации выяснилось, что главная проблема решений РГА в том, что их не существует.

По словам Леонида Емца, согласно постановлению Кабмина №138, вопросы учета, включения и исключения из перечня как защитных сооружений, так и сооружений двойного назначения действительно подпадают под юрисдикцию столичных РГА. Именно они, опираясь на результаты обследований помещений, должны принимать решение о дальнейшей "судьбе" укрытий.

"Так вот, сегодня эта процедура происходит с грубым нарушением данного постановления, ведь соответствующие решения или приказы на выдаются. В РГА есть акты обследований, письма-выводы от ГСЧС, куча сопроводительных документов, но официального решения об исключении помещения из перечня укрытий нет. Есть якобы обнаруженные основания для этого, есть результат — исключение из перечня и закрытия помещения, а вот документа, на основе которого это было сделано, нет", - говорит депутат.

Причиной грубых нарушений документооборота Леонид Емец считает нежелание чиновников брать на себя ответственность за собственные решения, нередко принимаемые на незаконных основаниях. Например, по договоренности с владельцем помещения двойного назначения, не желающего делить свое имущество с другими гражданами.

Еще одна коррупционная схема состоит в присвоении средств, выделенных на ремонт в укрытии. Осознавая, что никакой проверки "отремонтированное" помещение не выдержит, должностные лица исключают его из перечня, как непригодное по другим причинам, или действительно проводят в нем ремонт за государственные средства, а затем исключают из перечня и сдают в аренду как офисное помещение.

"Пока можно констатировать, что Шевченковская РГА не имела права исключать эти помещения из перечня укрытий без соответствующего решения. Учитывая, что главы РГА назначаются и увольняются исключительно решением президента по представлению Кабмина, ни мэр столицы, ни Киевсовет не могут никоим образом повлиять на них, даже на уровне объявления выговора. Бороться с этим можно, лишь выразив недоверие должностным лицам. С этой целью мы уже подготовили соответствующий проект решения по председателям столичных администраций. Продолжение следует", — говорит Леонид Емец.