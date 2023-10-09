Мера Сум, який попався на хабарі, відсторонено з посади, але не назавжди: подробиці

ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ

Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого спіймали на одержанні хабара, усунули з посади. Термін усунення — 2 місяці.

Про це пише пресслужба САП. Правоохоронці інформують, що відповідне рішення було ухвалено ВАКС, тим самим задовольнивши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП.

Дослівно: "9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень".

Нагадаємо, що чиновник разом із директором Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради попалися на отримання траншу розмірів у 1,4 мільйона гривень, а загальна сума хабара становила 2 130 000 гривень. За даними слідства, вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити – загрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

У середу, 4 жовтня, ухвалив рішення щодо утримання Лисенка під вартою до 2 грудня з альтернативою внесення застави. У п’ятницю, 6 жовтня, за нього внесли необхідну суму і чиновник вийшов із-під варти.

Сам мер заявляє, що хабара не отримував. Нині їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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