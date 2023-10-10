Обшуки у мера Мукачева: з'явилися заяви НАБУ та виправдання чиновника

Мер сподівається на об’єктивне розслідування

У НАБУ прокоментували обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги, а сам чиновник вирішив виправдатися з цього приводу. Свою провину він заперечує.

У пресслужбі НАБУ офіційно підтвердили, що інформація у ЗМІ з приводу обшуків є достовірною. Там уточнили, що вони проводяться в рамках кримінального провадження з продажу місцевими посадовими особами земельної ділянки за заниженою вартістю.

"Слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", — йдеться у повідомленні.

У цей же час на сторінці Балоги у Facebook з’явився пост із цього приводу. У ньому він каже, що кримінальне провадження у рамках якого відбуваються слідчі дії стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яку вони орендують у місті з 2003 року. За його словами, всі рішення та процедури цієї земельної ділянки здійснювалися в поточному році "відповідно до чинного законодавства". У зв’язку з цим він висловив сподівання, що слідчі підійдуть до з’ясування всіх обставин справи максимально об’єктивно та підтвердять його слова.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", із посиланням на власні джерела, обшуки у цій справі пройшли не лише у Балоги. Приводом для них стала, можливе, суттєве заниження вартості стадіону Авангард. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Раніше ми писали про те, що мера Сум, який попався на хабарі, усунули з посади.